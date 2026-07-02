Resumen: Las Fiestas del Cerro Quitasol se celebrarán del 10 al 20 de julio en Bello con más de 100 actividades gratuitas, conciertos, cultura, deporte y gastronomía.

Bello ya tiene fecha para sus Fiestas del Cerro Quitasol: Más de 100 eventos gratis

Las Fiestas del Cerro Quitasol regresarán a Bello entre el 10 y el 20 de julio con una programación que incluye más de 100 actividades gratuitas para toda la familia. Durante 11 días, el municipio ofrecerá conciertos, eventos culturales, deportivos, gastronómicos y de emprendimiento en distintos escenarios.

Uno de los principales atractivos será la tarima central, que este año estará ubicada en el Parque Principal Santander, donde se presentarán artistas locales y nacionales como Alex Manga, Miguel Morales, Giovany Ayala, Grupo Galé, Alejo Urrea, Alexis Escobar y Grupo Caneo, además de una jornada musical con Sandro Muñoz y Bésame.

La agenda también contempla eventos tradicionales como el Desfile de Autos Clásicos y el Festival de Carros de Rodillos, además de funciones de teatro, espectáculos de circo, danza, cine, tango y trova, que llegarán a diferentes barrios y comunas del municipio.

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Las Fiestas del Cerro Quitasol incluirán además actividades deportivas como fútbol de salón, atletismo, aeróbicos y freestyle, así como espacios dedicados al turismo, la recreación y la participación comunitaria.

En el corregimiento San Félix se realizará una nueva edición del tradicional Festival de Sancochos, acompañado por recorridos ecológicos, avistamiento de aves, exhibiciones cafeteras y actividades para mascotas, mientras que en el parque principal estará instalada durante toda la celebración la feria de emprendimiento «Manos que Inspiran», con productos elaborados por emprendedores locales.

La alcaldesa Lorena González Ospina invitó a los habitantes de Bello y a los visitantes a disfrutar de las festividades y destacó que el propósito es fortalecer el sentido de pertenencia por el municipio.

La alcaldía aseguró que ya tiene preparado el dispositivo logístico y de seguridad para garantizar que las Fiestas del Cerro Quitasol se desarrollen en un ambiente de sana convivencia.

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