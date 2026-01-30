Resumen: Policía de Bogotá capturó en Suba a dos hombres con un camión robado de $200 millones. Uno de los detenidos tenía antecedentes por terrorismo y ataques con granada.

Caen en Suba responsables de millonario robo a constructora en Bogotá: uno tenía antecedentes por terrorismo

En una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados adscritos a la estación de Suba lograron la captura en flagrancia de dos hombres, de 23 y 28 años, mientras huían a bordo de un camión robado.

Los sujetos habían perpetrado minutos antes un asalto a una empresa de construcción ubicada en la localidad de Usaquén, de donde sustrajeron el vehículo de carga que transportaba un compresor industrial.

Según las autoridades, el botín recuperado está avaluado en una cifra cercana a los $200 millones de pesos.

Sin embargo, lo que parecía un caso de hurto común tomó un giro mucho más oscuro cuando los agentes verificaron los antecedentes de los detenidos. Los hoy procesados suman un total de nueve anotaciones judiciales por delitos de extrema gravedad, tales como concierto para delinquir con fines de narcotráfico, hurto agravado y porte ilegal de armas.

El dato más inquietante revelado tras la interceptación del camión es que uno de los sujetos es el responsable directo de un atentado terrorista con granada ocurrido en la localidad de Kennedy en el año 2020.

Tras ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, se les imputaron cargos por hurto y lesiones personales.

Ante la contundencia de las pruebas y el historial criminal que incluía nexos con el terrorismo, un juez de la República no dudó en dictarles medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando que su libertad representaba un riesgo inminente para la seguridad de los bogotanos.

