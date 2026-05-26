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    «Respirándoles en la nuca»: Gobernador confirma muerte de alias «Cartagena» en Andes

    «Hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil»: Andrés Julián Rendón

    Publicado por: SoloDuque

    cartagena abatido portada
    «Respirándoles en la nuca»: Gobernador confirma muerte de alias «Cartagena» en Andes

    Resumen: Tras confirmar el éxito de la operación interinstitucional, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un fuerte y claro mensaje a las demás estructuras armadas que operan en el departamento, advirtiendo que la ofensiva de la Fuerza Pública no se detendrá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tarde de este martes 26 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de sus redes sociales un contundente resultado contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento.

    En una operación conjunta y de alta precisión, las autoridades lograron dar de baja a alias «Cartagena», señalado como uno de los delincuentes más buscados de la subregión.

    El operativo, que culminó con la neutralización del cabecilla, se llevó a cabo en el municipio de Andes gracias a la articulación entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

    El perfil criminal de alias «Cartagena»

    De acuerdo con la información revelada por el mandatario departamental, la caída de este sujeto representa un golpe estratégico a las finanzas y la logística del Clan del Golfo. Su prontuario criminal incluía:

    Expansión territorial: Era el principal cabecilla encargado de liderar la expansión armada de esta peligrosa estructura criminal en todo el Suroeste antioqueño.

    Homicidios y violencia: Se le atribuye la responsabilidad directa en múltiples asesinatos selectivos en la región.

    Guerra a sangre y fuego: Alias «Cartagena» orquestaba las violentas confrontaciones armadas contra otros grupos delincuenciales con el único objetivo de mantener el control territorial y monopolizar las rentas ilícitas (narcotráfico, extorsión, entre otras).

    En contexto: Ejército abatió a alias ‘Cartagena’, cabecilla del Clan del Golfo en Andes

    «Respirándoles en la nuca»

    Tras confirmar el éxito de la operación interinstitucional, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un fuerte y claro mensaje a las demás estructuras armadas que operan en el departamento, advirtiendo que la ofensiva de la Fuerza Pública no se detendrá.

    Hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil», sentenció el mandatario, reafirmando el compromiso de recuperar la seguridad y la tranquilidad en las subregiones de Antioquia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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