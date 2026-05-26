«Respirándoles en la nuca»: Gobernador confirma muerte de alias «Cartagena» en Andes

Resumen: Tras confirmar el éxito de la operación interinstitucional, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un fuerte y claro mensaje a las demás estructuras armadas que operan en el departamento, advirtiendo que la ofensiva de la Fuerza Pública no se detendrá.
Minuto30.com .- La tarde de este martes 26 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de sus redes sociales un contundente resultado contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento.
En una operación conjunta y de alta precisión, las autoridades lograron dar de baja a alias «Cartagena», señalado como uno de los delincuentes más buscados de la subregión.
El operativo, que culminó con la neutralización del cabecilla, se llevó a cabo en el municipio de Andes gracias a la articulación entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El perfil criminal de alias «Cartagena»
De acuerdo con la información revelada por el mandatario departamental, la caída de este sujeto representa un golpe estratégico a las finanzas y la logística del Clan del Golfo. Su prontuario criminal incluía:
Expansión territorial: Era el principal cabecilla encargado de liderar la expansión armada de esta peligrosa estructura criminal en todo el Suroeste antioqueño.
Homicidios y violencia: Se le atribuye la responsabilidad directa en múltiples asesinatos selectivos en la región.
Guerra a sangre y fuego: Alias «Cartagena» orquestaba las violentas confrontaciones armadas contra otros grupos delincuenciales con el único objetivo de mantener el control territorial y monopolizar las rentas ilícitas (narcotráfico, extorsión, entre otras).
En contexto: Ejército abatió a alias ‘Cartagena’, cabecilla del Clan del Golfo en Andes
«Respirándoles en la nuca»
Tras confirmar el éxito de la operación interinstitucional, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un fuerte y claro mensaje a las demás estructuras armadas que operan en el departamento, advirtiendo que la ofensiva de la Fuerza Pública no se detendrá.
Hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil», sentenció el mandatario, reafirmando el compromiso de recuperar la seguridad y la tranquilidad en las subregiones de Antioquia.
Antioqueños, en una operación conjunta entre el @COL_EJERCITO, la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol en Andes, dieron de baja a alias Cartagena, uno de los delincuentes más buscados del Suroeste antioqueño. Este cabecilla del Clan del Golfo era señalado de liderar la expansión de… pic.twitter.com/Zz2e4WQASY
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 26, 2026
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