«Respirándoles en la nuca»: Gobernador confirma muerte de alias «Cartagena» en Andes

Resumen: Tras confirmar el éxito de la operación interinstitucional, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un fuerte y claro mensaje a las demás estructuras armadas que operan en el departamento, advirtiendo que la ofensiva de la Fuerza Pública no se detendrá.

Minuto30.com .- La tarde de este martes 26 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de sus redes sociales un contundente resultado contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento.

En una operación conjunta y de alta precisión, las autoridades lograron dar de baja a alias «Cartagena», señalado como uno de los delincuentes más buscados de la subregión.

El operativo, que culminó con la neutralización del cabecilla, se llevó a cabo en el municipio de Andes gracias a la articulación entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El perfil criminal de alias «Cartagena»

De acuerdo con la información revelada por el mandatario departamental, la caída de este sujeto representa un golpe estratégico a las finanzas y la logística del Clan del Golfo. Su prontuario criminal incluía:

Expansión territorial: Era el principal cabecilla encargado de liderar la expansión armada de esta peligrosa estructura criminal en todo el Suroeste antioqueño.

Homicidios y violencia: Se le atribuye la responsabilidad directa en múltiples asesinatos selectivos en la región.

Guerra a sangre y fuego: Alias «Cartagena» orquestaba las violentas confrontaciones armadas contra otros grupos delincuenciales con el único objetivo de mantener el control territorial y monopolizar las rentas ilícitas (narcotráfico, extorsión, entre otras).

En contexto: Ejército abatió a alias ‘Cartagena’, cabecilla del Clan del Golfo en Andes

«Respirándoles en la nuca»

Tras confirmar el éxito de la operación interinstitucional, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un fuerte y claro mensaje a las demás estructuras armadas que operan en el departamento, advirtiendo que la ofensiva de la Fuerza Pública no se detendrá.

Hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil», sentenció el mandatario, reafirmando el compromiso de recuperar la seguridad y la tranquilidad en las subregiones de Antioquia.