Resumen: EPM anunció que por segunda semana consecutiva no habrá cortes de agua programados en el nororiente de Medellín, al menos hasta el 8 de noviembre. La decisión responde al ahorro de los hogares (94 litros promedio el 1 de noviembre, por encima de la meta de 92), las lluvias recientes y el mejor comportamiento del embalse Piedras Blancas. EPM y el alcalde Federico Gutiérrez insistieron en mantener el ahorro en todo el Valle de Aburrá, pues La Fe y Riogrande II siguen por debajo de la meta de 70 litros diarios.

¡Respiran en el nororiente! Por segunda semana seguida no habrá cortes de agua en Medellín

Minuto30.com .- Los habitantes del nororiente de Medellín volvieron a respirar tranquilos este lunes: Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que, por segunda semana consecutiva, no habrá cortes programados del servicio de acueducto en esta zona de la ciudad.

La empresa anunció que la suspensión del racionamiento se mantendrá, al menos, hasta el próximo 8 de noviembre, una decisión que responde a los pronósticos climáticos favorables para los próximos días y al seguimiento permanente que se le hace a las fuentes de abastecimiento que surten a este sector del Valle de Aburrá.

EPM mantiene suspendidos los cortes de agua

Con este anuncio se completan ya dos semanas seguidas sin interrupciones programadas del agua en el nororiente de la capital antioqueña, una de las zonas más afectadas por el racionamiento que se implementó en medio de la temporada de sequía asociada al fenómeno de El Niño.

Uno de los factores determinantes para extender la medida ha sido la evolución del embalse de Piedras Blancas, la principal referencia para el suministro de agua en este sector de Medellín. Las lluvias registradas en las últimas semanas han ayudado a alimentar las reservas, mientras la ciudadanía ha mantenido un comportamiento responsable en el consumo.

De acuerdo con el más reciente balance de la empresa, el 1 de noviembre los hogares de la zona intervenida alcanzaron un ahorro promedio de 94 litros, una cifra por encima de la meta diaria establecida de 92 litros. Además, el indicador de la última semana llegó a 56 litros ahorrados en promedio por vivienda.

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El ahorro de los hogares fue clave, pero no basta

Pese al comportamiento favorable y a las lluvias de los últimos días, EPM advirtió que las reservas todavía requieren un manejo preventivo. Por esa razón, la empresa insistió en mantener las prácticas de ahorro y evitar consumos innecesarios, no solo en el nororiente, sino en todo el Valle de Aburrá.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que la continuidad de la suspensión dependerá directamente de dos factores: el comportamiento de las lluvias y el consumo de la ciudadanía.

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«Si seguimos presentando lluvias, como hemos presentado estas últimas dos semanas, que lleguen y alimenten básicamente estos embalses, podemos sostener, por supuesto, una mejoría en el sistema. Pero si, por ejemplo, teniendo lluvias, el consumo se dispara de una manera desmesurada, eso descompensaría el balance y habría que volver a tener racionamiento», sostuvo el mandatario local.

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¿Cómo van los otros embalses del Valle de Aburrá?

El panorama muestra diferencias entre los demás sistemas de abastecimiento de la región. El embalse La Fe, que suministra agua al sur del área metropolitana, registra un ahorro promedio de 31 litros por vivienda durante la última semana, mientras que Riogrande II, que abastece al norte de la subregión, tuvo un promedio de 36 litros.

Para ambos sistemas, la meta de ahorro fijada por EPM es de 70 litros diarios por hogar, por lo que en esas zonas el llamado a reducir el consumo sigue siendo urgente.

La continuidad de la suspensión de los cortes de agua dependerá de la evolución de las lluvias, las reservas y el consumo en los próximos días, factores que EPM monitorea de manera constante para tomar decisiones sobre el esquema de racionamiento.

Entre las recomendaciones que las autoridades han reiterado a los ciudadanos están tomar duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, usar la lavadora con carga completa, reutilizar el agua siempre que sea posible y revisar oportunamente las fugas en las viviendas.

Las autoridades insisten en que la pausa en los cortes no significa que la crisis hídrica haya terminado: el embalse de Piedras Blancas venía registrando caídas importantes en sus niveles y la temporada seca aún no ha terminado, por lo que cada litro ahorrado cuenta para sostener el servicio sin interrupciones.