Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Respaldo total en Medellín! LuisGui cerró su campaña a la Cámara con masivo acompañamiento

    El candidato del movimiento Creemos, lista 101 por Antioquia, presentó sus propuestas enfocadas en educación, salud y empleo ante líderes de las nueve subregiones.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Respaldo total en Medellín! LuisGui cerró su campaña a la Cámara con masivo acompañamiento
    Foto: Cortesía
    ¡Respaldo total en Medellín! LuisGui cerró su campaña a la Cámara con masivo acompañamiento

    Resumen: Luis Guillermo Patiño cerró su campaña en Medellín acompañado por dirigentes políticos, representantes gremiales y simpatizantes que respaldan su aspiración a la Cámara por Antioquia. Durante el evento presentó sus principales propuestas, resaltó su trayectoria de más de 30 años en el sector educativo y señaló que buscará impulsar iniciativas orientadas al desarrollo social, económico y territorial del departamento desde el Congreso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El profe de Fico, como es conocido Luis Guillermo Patiño, hizo su cierre de campaña oficial a la Cámara de Representantes por Antioquia en la ciudad de Medellín.

    Acompañado de su familia, amigos y líderes y lideresas de las 9 subregiones del departamento, reafirmó su compromiso por llevar las banderas de Creemos al Congreso de la República.

    En medio de un marco increíble, donde se confirmó el apoyo de múltiples líderes, gremios y organizaciones que se siguen sumando a la campaña, LuisGui presentó las propuestas que llevará al legislativo.

    “Este 8 de marzo tenemos la responsabilidad de salir a votar por la educación y por las oportunidades reales para nuestro departamento, vamos a llevar las banderas de Creemos y de Fico al Congreso. Ya lo hicimos en Medellín, ahora lo haremos en Antioquia y en Colombia”, dijo Luis Guillermo Patiño.

    Esto le podría interesar: ¡Atención! Aplazan votaciones para colombianos en Israel y Emiratos por tensión en Medio Oriente

    ¡Respaldo total en Medellín! LuisGui cerró su campaña a la Cámara con masivo acompañamiento

    Foto: Cortesía

    Cabe recordar que Luis Guillermo Patiño lleva más de 30 años dedicado a la educación como docente y en cargos directivos, además, en las dos alcaldías de Federico Gutiérrez en Medellín se desempeñó como secretario de Educación logrando que más de 16 mil niñas, niños y jóvenes volvieran al colegio.

    “Queremos a nuestras niñas, niños y jóvenes estudiando y no en las calles corriendo peligros. La educación es la principal herramienta para luchar contra la criminalidad. Pero también necesitamos una voz en la Cámara de Representantes por Antioquia que defienda los intereses del departamento en materia de empleo, infraestructura, salud y desarrollo para las 9 subregiones”, agregó Patiño.

    En el cierre de campaña se hicieron presentes el diputado Juan Felipe Vélez y la diputada Irina Rodríguez del movimiento Creemos, asimismo, el concejal de Medellín Santiago Perdomo y la fórmula al Senado de la República de Patiño, Andrés Bedoya (Creemos #2).

    ¡Respaldo total en Medellín! LuisGui cerró su campaña a la Cámara con masivo acompañamiento

    Foto: Cortesía


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.