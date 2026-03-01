¡Atención! Aplazan votaciones para colombianos en Israel y Emiratos por tensión en Medio Oriente

Resumen: El Gobierno colombiano aplazó la apertura de los puestos de votación en Israel y Emiratos Árabes Unidos debido al deterioro de las condiciones de seguridad en Medio Oriente. La decisión busca proteger a los connacionales y al personal consular, mientras las autoridades locales mantienen restricciones. Entretanto, el resto de la jornada electoral en el exterior seguirá con normalidad y se evaluará si en los próximos días es posible habilitar los puntos suspendidos.

La jornada electoral para los colombianos en el exterior comenzará este lunes 2 de marzo en la mayoría de consulados y embajadas del mundo. Sin embargo, en Medio Oriente el panorama será distinto: el Gobierno colombiano decidió aplazar la apertura de dos puestos de votación debido al deterioro de las condiciones de seguridad en la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los puntos habilitados en Tel Aviv (Israel) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) no abrirán en la fecha prevista. La decisión responde a las disposiciones adoptadas por las autoridades locales, que ordenaron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares ante el contexto de tensión.

En un comunicado oficial, la Cancillería explicó que la prioridad es salvaguardar la integridad de los connacionales y del personal consular. Por ello, se determinó no iniciar el proceso de votación en esas dos sedes mientras persistan las restricciones vigentes.

Las misiones diplomáticas en ambos países mantendrán un seguimiento constante de la situación para evaluar si existen condiciones que permitan habilitar los puestos en los próximos días, incluso contemplando la posibilidad de apertura el martes 3 de marzo, si el entorno lo permite.

La suspensión ocurre en medio de un contexto regional complejo. Según reportes oficiales de Emiratos Árabes Unidos, desde el inicio del ataque iraní del 28 de febrero, sus sistemas de defensa aérea interceptaron 20 misiles balísticos, ocho de los cuales habrían caído en el mar. Este escenario ha llevado a reforzar medidas preventivas y restricciones en distintas ciudades.

Así avanza la votación en el exterior

En cuanto al proceso electoral en el exterior, la Registraduría informó que entre el 2 y el 8 de marzo funcionarán 253 puestos de votación en 67 países. Durante los primeros seis días se habilitarán 1.387 mesas, y el 8 de marzo —fecha central de la jornada en Colombia— operarán 1.945 mesas.

En Israel están inscritos 2.065 ciudadanos colombianos para votar en dos puestos con cuatro mesas habilitadas. En Emiratos Árabes Unidos, el potencial electoral asciende a cerca de 4.000 connacionales distribuidos en dos puestos con siete mesas. En total, 1.250.846 colombianos están habilitados para sufragar en el exterior.

Mientras tanto, el resto de las sedes diplomáticas mantendrán el cronograma establecido. La Cancillería reiteró que el Gobierno busca garantizar el derecho al voto de los ciudadanos en el exterior, pero subrayó que cualquier decisión estará condicionada a criterios de seguridad.

A los colombianos residentes en Israel y Emiratos Árabes Unidos se les pidió mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio y de las respectivas embajadas y consulados, donde se informará oportunamente sobre posibles cambios en la apertura de los puestos electorales.