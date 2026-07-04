¿Resistiría Medellín un terremoto de gran magnitud? Expertos ponen la lupa sobre construcciones antiguas

Resumen: Expertos advirtieron que, aunque Medellín está ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia, gran parte de sus edificaciones fueron construidas antes de la norma de sismorresistencia, lo que podría aumentar el riesgo ante un terremoto de gran magnitud. También insistieron en la importancia de evaluar las estructuras antiguas y fortalecer la cultura de la prevención para reducir posibles afectaciones.

Los terremotos que golpearon recientemente a Venezuela despertaron una pregunta entre muchos habitantes de Medellín: ¿está la ciudad preparada para soportar un sismo de gran magnitud? Aunque la capital antioqueña está catalogada por el Servicio Geológico Colombiano como una zona de amenaza sísmica intermedia, especialistas advierten que el mayor desafío no sería únicamente la intensidad del movimiento, sino la vulnerabilidad de miles de edificaciones.

Expertos consultados por El Colombiano señalan que una parte importante de las construcciones de la ciudad podría no cumplir con los estándares actuales de sismorresistencia, especialmente aquellas levantadas antes de que existiera una regulación obligatoria en el país.

Más del 60 % de las edificaciones fueron construidas antes de 1984

Ricardo León Bonnet Díaz, profesor de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín y cocreador del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, explicó a El Colombiano que existe incertidumbre sobre la calidad estructural de muchas viviendas.

“No es que todo el conocimiento milenario o la autoconstrucción sean malos, pero, lamentablemente, en estas grandes ciudades lo que se autoconstruye se hace con lo que hay disponible, con los recursos económicos; se economiza en el cemento, en la calidad de materiales; no hay control ni supervisión técnica, no hay planos estructurales ni un revisor estructural”, afirmó.

El experto indicó que más del 60 % de las edificaciones de Medellín fueron construidas antes de 1984, cuando Colombia aún no contaba con una norma obligatoria de sismorresistencia. Esto significa que numerosas viviendas y edificios podrían no estar preparados para resistir un terremoto de gran intensidad.

Bonnet agregó que el riesgo es mayor en sectores donde predomina la autoconstrucción.

“Quien construye lo hace con su conocimiento empírico, entonces tenemos un riesgo latente en todo lo que ha sido autoconstruido y no ingenieril. Ese riesgo es mayor en las zonas periféricas donde han poblado personas desplazadas por la violencia, de bajos recursos económicos que habitan donde pueden y como pueden”, señaló.

También explicó que, aunque edificaciones emblemáticas como el edificio Coltejer fueron construidas siguiendo normas internacionales, no existe un inventario que permita conocer cuántos inmuebles cumplen realmente con condiciones adecuadas de resistencia sísmica.

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La vulnerabilidad de las estructuras es determinante

Diego Peña, geólogo y subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), señaló al mismo medio que el impacto de un terremoto no depende únicamente de su magnitud.

“El daño causado por un sismo no depende únicamente de la magnitud o la profundidad del evento, sino principalmente de la vulnerabilidad de las estructuras expuestas”, explicó.

Por ello, insistió en que las administraciones de edificios y propiedades horizontales deben realizar evaluaciones periódicas para identificar la necesidad de reforzamientos estructurales.

“Es fundamental que las propiedades horizontales y las administraciones de conjuntos habitacionales realicen evaluaciones recurrentes, no solo cuando lo exige la ley, sino como parte de sus procesos internos, debido a la alta densidad de ocupantes y la necesidad de garantizar evacuaciones seguras y rápidas”, agregó.

Los especialistas también recomiendan conocer las rutas de evacuación, definir puntos de encuentro, contar con un botiquín y un kit de emergencias, conservar copias digitales de documentos importantes e incluir a las mascotas dentro del plan familiar.

Finalmente, Bonnet advirtió que la expansión de la vivienda informal sigue siendo uno de los mayores desafíos para la ciudad.

“Hoy tenemos un panorama inquietante y muchas personas están viviendo en vivienda informal o en viviendas con mamposterías o con pórticos que están desactualizados. O, en la mayoría de los casos, que fueron diseñados sin norma. No tienen varillas de refuerzo, no tienen columnas de concreto. O sea, no hay columnas, no hay vigas”, concluyó.