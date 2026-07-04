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Resumen: Un accidente en Las Palmas se registró este sábado 4 de julio, cuando un vehículo perdió el control y terminó chocando contra una palmera cerca del Intercontinental.

¡Fuerte choque en Las Palmas! Carro terminó estrellado contra una palmera

Un accidente en Las Palmas se registró en la mañana de este sábado 4 de julio, en el sentido occidente-oriente de esta importante vía de Medellín. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular habría perdido el control y terminó colisionando contra una palmera.

El siniestro ocurrió a la altura del sector del Intercontinental y generó la atención de las autoridades, que llegaron hasta el lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Por el momento, las causas que habrían provocado el accidente son materia de investigación. Asimismo, no se ha confirmado el estado de salud del conductor ni si hubo otras personas involucradas en el hecho.

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Las autoridades permanecen en la zona adelantando la atención del caso y coordinando las acciones necesarias para garantizar la movilidad y la seguridad de los demás usuarios de la vía.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por el sector mientras avanzan las labores de las autoridades y se normaliza completamente la situación.

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