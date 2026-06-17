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Resumen: El Inder recordó que las reservas de escenarios deportivos en Medellín son gratuitas y solo pueden realizarse a través de la plataforma SIMON 2.0.

¿Le cobraron por una cancha? El Inder dice que las reservas de escenarios deportivos son gratuitas

Las reservas de escenarios deportivos en Medellín deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma SIMON 2.0, según recordó el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), que además advirtió a la ciudadanía que este trámite no tiene ningún costo y que no se requieren intermediarios para acceder a los espacios públicos destinados a la actividad física y recreativa.

Actualmente, la entidad administra 1.044 escenarios deportivos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, los cuales permanecen habilitados para su uso entre las 7:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

Estos espacios son utilizados por programas institucionales, ligas, clubes deportivos y la comunidad en general.

El director del Inder, Eduardo Silva Meluk, reiteró que las reservas de escenarios deportivos son completamente gratuitas e invitó a los usuarios a realizar el proceso directamente en la plataforma oficial.

Además, explicó que quienes aún no cuentan con acceso a SIMON 2.0 o necesiten recuperar su cuenta pueden encontrar tutoriales y orientación en el portal institucional de la entidad.

La alcaldía también informó que más de 700 escenarios que presentaban deterioro han sido incluidos en planes de recuperación y mejoramiento.

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Para evitar afectaciones a deportistas y usuarios, se han implementado estrategias de reubicación temporal mientras avanzan las intervenciones.

Entre las novedades anunciadas para las reservas de escenarios deportivos, se encuentra que los espacios solo podrán separarse con dos días de anticipación. Asimismo, las personas inscritas para participar en cada actividad no podrán ser modificadas posteriormente.

La distribución de uso de los escenarios contempla siete horas diarias para la oferta institucional, cinco horas para ligas y clubes deportivos, y tres horas destinadas a la práctica libre de los ciudadanos.

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