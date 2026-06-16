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Resumen: Un juzgado de Medellín ordenó como medida provisional que Gustavo Petro se abstenga de utilizar recursos y escenarios de la Presidencia para intervenir en la campaña presidencial.

Juzgado ordena a Petro no usar recursos de la Presidencia en la campaña electoral

El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro y decretó una medida provisional que le ordena abstenerse de utilizar recursos, espacios y herramientas asociadas a su cargo para intervenir en la actual campaña presidencial.

La decisión fue adoptada mientras se analiza de fondo la tutela interpuesta por un ciudadano que cuestiona una presunta participación del mandatario en asuntos electorales.

Según el despacho judicial, la medida busca evitar posibles afectaciones a las garantías de igualdad entre los candidatos y proteger la transparencia del proceso democrático.

La orden establece que Gustavo Petro no podrá emplear bienes, canales institucionales, plataformas oficiales ni escenarios relacionados con el ejercicio de la Presidencia para emitir mensajes que favorezcan o perjudiquen, de manera directa o indirecta, a cualquiera de los aspirantes que participan en la contienda electoral.

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La restricción también cobija intervenciones oficiales, actos públicos y espacios en los que el jefe de Estado actúe en calidad de presidente.

Asimismo, incluye el uso de su cuenta en la red social X cuando esta sea utilizada como herramienta vinculada a sus funciones públicas.

Adicionalmente, el juzgado le ordenó abstenerse de divulgar afirmaciones relacionadas con posibles fraudes electorales sin contar con evidencia suficiente que respalde dichas denuncias.

En su decisión, el despacho recordó que previamente el Consejo de Estado había emitido pronunciamientos relacionados con la obligación del mandatario de evitar manifestaciones que puedan interpretarse como participación en política desde su investidura.

La jueza también solicitó información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre eventuales actuaciones relacionadas con presuntas conductas de intervención política por parte del presidente.

El fallo advierte que el incumplimiento de la medida provisional podría generar consecuencias legales por desacato.

Entre tanto, Gustavo Petro contará con un plazo de dos días para presentar sus argumentos dentro del proceso antes de que el juzgado adopte una decisión de fondo sobre la tutela.

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