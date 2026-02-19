Resumen: Una tigrilla lanuda fue rescatada en Medellín con los dientes cortados y desnutrición severa. El alcalde Federico Gutiérrez denunció el grave maltrato.

¡Mucha crueldad! Le cortaron los dientes a una tigrilla lanuda en Medellín

Un nuevo y doloroso caso de maltrato animal tiene bajo alerta a las autoridades ambientales de la capital antioqueña. En las últimas horas, fue hallada en uno de los cerros tutelares de la ciudad una hembra de tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus) en estado crítico.

El hallazgo, confirmado por el alcalde Federico Gutiérrez, reveló la crueldad a la que fue sometido el felino: delincuentes le cortaron sus dientes para evitar ataques, una práctica común en el tráfico ilegal para intentar domesticar a especies silvestres a la fuerza.

El mandatario calificó el hecho como un “crimen contra la vida y la biodiversidad”, señalando que la tigrilla presenta además una desnutrición severa, parásitos y evidentes huellas de haber permanecido en un cautiverio ilegal prolongado.

Este tipo de maltrato no solo compromete la salud física del ejemplar, sino que lo condena emocional y biológicamente, pues la pérdida de sus piezas dentales le impide cazar y defenderse por sí misma en su entorno natural, lo que hace casi imposible su futura liberación.

Actualmente, el animal se encuentra bajo monitoreo permanente en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna (CAVR) del Área Metropolitana, donde médicos veterinarios intentan estabilizarla.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar a quienes comercializan o mantienen estas especies en sus hogares, recordándoles que cada animal extraído de los cerros debilita el equilibrio ambiental de Medellín.

“Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre”, sentenció Gutiérrez, instando a los ciudadanos a ser guardianes de la vida en todas sus formas.

‼️Encontramos en uno de nuestros cerros tutelares una hembra de tigrillo lanudo en estado crítico: le cortaron los dientes, presenta desnutrición severa, parásitos y señales claras de maltrato. Todo indica cautiverio ilegal.

Esto no es menor: es un crimen contra la vida y contra… pic.twitter.com/BRdcZV2GyR — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 19, 2026

