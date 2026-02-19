«Megaferia de Empleo» en Corferias este jueves 19 de febrero: no te la pierdas

Resumen: Evite estafas: para esta megajornada de empleos no se requieren intermediarios o pago de dineros
Este jueves 19 de febrero de 2026, se realiza la ‘Megaferia de Empleo’ de ‘Talento Capital’, el espacio con mayor número de oportunidades laborales en Bogotá. Corferias recibirá a más de 160 empresas aliadas que ofrecerán en un mismo lugar más de 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles. La oferta incluye puestos de trabajo disponibles en sectores como servicios, comercio, industria, construcción, salud y transporte.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) reportó que ya se alcanzó la meta de inscritos, por los que no se recibirán más solicitudes para participar en este espacio. ¡Te contamos que debes llevar y tener presente para cumplir esta cita!
Recuerda, sólo podrán asistir a la ‘Megaferia de Empleo’ las personas que hayan realizado su proceso de inscripción previa.
¿Cómo participar y qué debo llevar a la ‘Megaferia de Empleo’ 2026 en Bogotá?
La jornada tendrá lugar en Corferias, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con la participación de más de 160 empresas de sectores como comercio, construcción, financiero, logística, manufactura, salud, turismo y gastronomía, TIC e industrias creativas. El evento es gratis y las personas inscritas podrán participar o asistir en la franja de atención dispuesta.
El ingreso a la ‘Megaferia de Empleo’ será por el arco de Corferias. Las personas registradas deberán presentar el QR de confirmación de la inscripción para entrar a los pabellones 5 y 6, habilitados para esta megacita con el empleo en Bogotá.
¿Qué documentos debo llevar?
No olvides llevar tu documento de identidad en físico.
Varias hojas de vida impresas, ya que puedes participar en varios procesos con diferentes empresas.
Si eres extranjero, no olvides llevar del Permiso de Protección Temporal (PPT).
Procesos de selección durante la jornada
Cerca de 147 empresas adelantarán una preselección básica durante la jornada y agendará a las y los candidatos a entrevistas laborales.
Además, la ‘Megaferia de Empleo’ contará con un espacio académico en empleabilidad, con charlas de expertos sobre temas como “El talento no tiene edad, tiene contexto” y “Cómo volverte visible, valioso y elegible”, entre otros.
Durante la jornada, quienes asistan podrán postularse directamente a miles de ofertas laborales en sectores como tecnología, comercio, servicios, salud, logística, manufactura, entre otros.
Además, recibirán orientación laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y, en algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección avanzados que incluyen entrevistas.
“En esta ‘Megaferia de Empleo’ contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas con discapacidad. Trabajamos por la inclusión laboral y por generar oportunidades reales para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo” indicó Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cuáles son las vacantes disponibles en la ‘Megaferia de Empleo’ 2026 en Corferias?
En esta edición se ofertan más de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 años, en cargos como:
Residente de obra.
Diseñador (a).
Ingeniero (a).
Profesional en enfermería.
Médico (a).
Analista de contabilidad.
Entre otros.
La ‘Megaferia’ también abre oportunidades para la población joven, con más de 9.730 puestos de trabajo disponibles en áreas como:
Auxiliar de droguería y farmacia.
Auxiliar de enfermería.
Enfermero (a).
Psicólogo (a).
Ingenierías de software.
Análisis de datos.
Mercadeo.
Publicidad.
Marketing digital.
Asimismo, se ofertan 3.700 cargos dirigidos a personas sin experiencia laboral, facilitando su primera vinculación al mercado de trabajo. Entre las vacantes se encuentran:
Técnico (a) auxiliar de enfermería.
Profesional en enfermería para urgencias y hospitalización.
Técnico (a) auxiliar de farmacia.
Optómetra.
Auxiliar de odontología.
Profesionales en ingeniería civil.
Arquitectura.
Y otros cargos áreas afines al sector construcción.
Evita estafas
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) invitan a los inscritos a asistir a la ‘Megaferia de Empleo’ en donde 14 empresas realizarán procesos de preselección avanzados que incluye entrevistas, pruebas psicotécnicas y técnicas y, en algunos casos, verificación de antecedentes. Quienes avancen podrán continuar directamente con la empresa hasta las etapas finales del proceso.
