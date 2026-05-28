Resumen: La Policía de Carabineros y el IDPYBA rescataron a 12 perros que permanecían en condiciones críticas dentro de un presunto criadero ilegal en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. Los animales presentaban problemas de salud, vivían en un espacio reducido y sin protección adecuada, además de ser alimentados con comida en descomposición. Todos quedaron bajo observación y atención veterinari

¡Alimentados con comida en descomposición! Rescatan a 12 perritos de presunto criadero ilegal en Bogotá

Un operativo realizado en la localidad de Rafael Uribe Uribe permitió el rescate de 12 perros que permanecían en condiciones críticas dentro de un presunto criadero ilegal en Bogotá. La intervención fue liderada por la Policía de Carabineros en articulación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), luego de detectar múltiples irregularidades relacionadas con el estado de los animales y el lugar donde permanecían.

Durante la inspección, las autoridades encontraron un espacio con graves problemas de higiene y condiciones que, según el reporte oficial, comprometían el bienestar de los caninos. En el sitio había acumulación de objetos en desuso, humedad, suciedad, presencia de materia fecal y un fuerte olor a amonio.

Condiciones alarmantes dentro del lugar

Los perros permanecían confinados en una terraza con un espacio reducido que no permitía que desarrollaran comportamientos propios de la especie. Además, no tenían protección adecuada frente a las lluvias o cambios climáticos y descansaban sobre cobijas húmedas y en mal estado.

Las valoraciones realizadas por el equipo médico veterinario evidenciaron diferentes afectaciones de salud en los animales. Algunos presentaban problemas en la piel, ojos y oídos, además de infestación de pulgas y señales de ansiedad y sobreexcitación ante la presencia de personas desconocidas.

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Otro de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue la forma en la que eran alimentados. Según el informe entregado por el IDPYBA, los perros consumían restos de proteína de pollo y frutas en estado de descomposición que permanecían almacenados dentro de bolsas de basura.

Los animales quedaron bajo cuidado veterinario

Entre los perritos recuperados había tres cachorros y varias hembras, una de ellas con aparente estado de gestación. Todos quedaron bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, donde reciben atención veterinaria y seguimiento médico especializado.

Las autoridades señalaron que el caso será remitido a las entidades competentes para determinar posibles sanciones policivas o penales relacionadas con el presunto criadero ilegal y las condiciones en las que se encontraban los animales.

Mientras avanzan las investigaciones, los perros continúan bajo observación médica para evaluar su evolución y recuperación tras haber sido rescatados del lugar.