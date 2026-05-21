¡Heroico rescate! A rapel, salvan a una perrita «militar» atrapada en un risco en Boyacá

Resumen: Tras 72 horas de frío, hambre y una soledad abrumadora al borde de un abismo, una perrita fue rescatada sana y salva en las imponentes cascadas de Macanal.

Minuto30.com .- Hay historias que nos devuelven la fe en la humanidad y nos recuerdan el inmenso valor que tiene la vida de todo ser sintiente. Tras 72 horas de frío, hambre y una soledad abrumadora al borde de un abismo, una perrita fue rescatada sana y salva en las imponentes cascadas de Macanal, en Boyacá.

Lo que para algunos podía ser un rescate más, para las tropas del batallón local era la recuperación de un miembro entrañable de su familia; una compañera leal que, después de tanta angustia, por fin vuelve a casa.

Tres días de angustia por la perrita y un eco de esperanza

Nadie sabe exactamente cómo resbaló hasta allí, pero la imagen rompía el corazón: un animalito asustado, atrapado en la inmensidad de un risco escarpado, con el estruendo del agua cayendo como única compañía. Durante más de tres días y tres noches, la perrita resistió a la intemperie, aferrándose a la vida en un espacio mínimo de tierra.

Mientras tanto, en las instalaciones del Batallón Militar de la zona, la tristeza se apoderaba de los soldados. Su fiel amiga de cuatro patas había desaparecido y las arduas jornadas de búsqueda por la región no daban ningún fruto. Sin embargo, la esperanza de volver a verla mover la cola nunca se apagó.

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Unidos por un acto de amor y valentía

El milagro comenzó a tejerse gracias a la mirada compasiva de la comunidad. Al percatarse de su presencia, los habitantes de Macanal no fueron indiferentes y dieron aviso de inmediato. Fue entonces cuando se gestó un hermoso acto de solidaridad colectiva:

Los Bomberos y la Policía Nacional no vieron solo a un animal atrapado; vieron una vida que merecía ser salvada a cualquier costo.

Los vecinos del sector rodearon el operativo, brindando apoyo, cuerdas y aliento.

Con el corazón en la mano, los rescatistas desafiaron el peligro. A través de arriesgadas maniobras de rappel, descendieron lentamente por la escarpada pared de roca. Al llegar hasta ella, la perrita, exhausta pero con una mirada de profunda gratitud, se dejó abrazar y asegurar en los arneses para iniciar el ascenso hacia su salvación.

Un reencuentro que llena el alma

El momento más emotivo se vivió al tocar tierra firme. Cuando el miedo se disipó y se confirmó que se trataba de la «peludita» del batallón, hubo sonrisas y suspiros de alivio. A pesar de la durísima prueba al borde del abismo, los rescatistas comprobaron que estaba sana y salva.

Hoy, la frialdad de ese risco es solo un mal recuerdo. Esta valiente perrita ya descansa a salvo, rodeada de las caricias, el alimento y el amor incondicional de los soldados de su tropa, quienes nunca perdieron la fe de encontrarla. Una hermosa lección de lealtad, empatía y humanidad pura en tierras boyacenses.