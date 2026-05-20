¡Un final épico! Medellín derrota 3-2 a los locales en Cusco por Libertadores

Medellín ganó 3-2 en Cusco; "el polaco" fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 12. Foto: DIM

Resumen: Con esta agónica victoria en territorio inca, la tabla de posiciones queda al rojo vivo de cara a la última jornada: Flamengo lidera con comodidad sumando 10 puntos, seguido por un Independiente Medellín que escala a la segunda casilla

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) protagonizó una de las noches más vibrantes y emocionantes en la historia reciente de la Copa Libertadores. En un encuentro que parecía destinado al empate, el «Poderoso de la Montaña» logró sacar la jerarquía en la siempre difícil altura peruana y se impuso con un agónico 3-2.

Lo que parecía un trámite parejo se transformó en una auténtica montaña rusa de emociones, donde se marcaron tres goles en los seis minutos de adición.

El desarrollo: De la ventaja temprana a la tensión

El equipo dirigido por el cuerpo técnico antioqueño salió a proponer desde el primer minuto, sin esconderse. La estrategia dio frutos rápidamente cuando, al minuto 12, el ‘Polaco’ infló la red para abrir el marcador y silenciar el estadio local.

Medellín supo administrar la ventaja durante gran parte del encuentro, aguantando la presión del equipo peruano. Sin embargo, el desgaste físico pasó factura y en el minuto 77, los locales lograron penetrar la defensa roja para anotar el 1-1, un resultado que hacía presagiar que ambos equipos firmarían las tablas.

Nadie en el estadio estaba preparado para lo que venía.

Una adición para la historia: 6 minutos, 3 goles

Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero señalando el tiempo de reposición, se desató la locura total en el terreno de juego. El partido literalmente se jugó en esos últimos instantes:

Minuto 90+1 (El alivio): Apareció la garra del mediocampo. Baldomero logró cortar la paridad con un remate que ponía nuevamente por delante al ‘Poderoso’ (2-1). Parecía que los tres puntos viajaban asegurados a Antioquia.

Minuto 90+3 (El baldado de agua fría): La alegría duró apenas dos minutos. En una rápida reacción impulsada por el desespero, el equipo local aprovechó una desatención defensiva y consiguió igualar el marcador una vez más (2-2). El empate parecía definitivo.

Minuto 90+6 (El éxtasis rojo): Cuando el árbitro ya miraba su reloj y solo faltaba que sonara el pitazo final, apareció la figura heroica de Alexis Serna. Con un último esfuerzo y el corazón en la mano, Serna mandó a guardar el balón para decretar el 3-2 definitivo y desatar el delirio en el banquillo del DIM.

Con esta victoria épica, el Deportivo Independiente Medellín suma tres puntos de oro vitales para sus aspiraciones de clasificación en la fase de grupos del torneo continental, demostrando que los partidos no se acaban hasta el último segundo.

Medellín sigue en la Libertadores ¿o se va para Sudamericana?

Con esta agónica victoria en territorio inca, la tabla de posiciones queda al rojo vivo de cara a la última jornada: Flamengo lidera con comodidad sumando 10 puntos, seguido por un Independiente Medellín que escala a la segunda casilla con 7 unidades, dejando a Estudiantes de La Plata tercero con 6 puntos y a Cusco hundido en el fondo con apenas 1 unidad.

Las cuentas para el ‘Poderoso de la Montaña’ son claras y dependen exclusivamente de sí mismos: si el equipo antioqueño logra salir vivo de Argentina sacando un triunfo o un empate en su visita a Estudiantes, sellará su anhelado boleto directo a los octavos de final de la Copa Libertadores; por el contrario, si llega a perder en la difícil plaza de La Plata, el DIM cederá el segundo puesto y pasará a disputar la Copa Sudamericana como premio de consolación.