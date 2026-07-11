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Resumen: Diez perros fueron rescatados en Medellín tras ser encontrados en condiciones críticas. El caso de maltrato animal es atendido por las autoridades y los caninos ya reciben atención en La Perla.

¡Los tenían entre el excremento! Rescatan 10 perritos que vivían en total abandono en Medellín

Un nuevo caso de maltrato animal quedó al descubierto en Medellín luego de que las autoridades rescataran a 10 perros que permanecían en condiciones críticas dentro de una vivienda del sector Bello Oriente.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional y la Inspección de Protección Animal, tras conocerse la situación en la que vivían los animales.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, los perros fueron encontrados en un espacio insalubre, rodeados de excremento y orina, con evidente estado de desnutrición y afectados por una fuerte infestación de pulgas. Las condiciones del lugar, según las autoridades, no eran aptas para garantizar su bienestar.

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El alcalde Federico Gutiérrez informó sobre el procedimiento a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que en la ciudad no habrá tolerancia frente a casos de maltrato animal.

El mandatario destacó el trabajo conjunto entre la Policía y la Inspección de Protección Animal para poner a salvo a los caninos.

Tras el rescate, los 10 perros fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde actualmente reciben atención veterinaria, alimentación y los cuidados necesarios para iniciar su proceso de recuperación física.

El alcalde también reiteró que su administración continuará fortaleciendo las acciones para proteger a los animales y advirtió que este tipo de conductas no serán permitidas en Medellín.

Asimismo, recordó que los casos de maltrato animal pueden ser denunciados para facilitar la intervención de las autoridades competentes.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los animales.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 123, con el fin de que las entidades encargadas actúen de manera oportuna y adelanten las investigaciones correspondientes.

En Medellín el maltrato animal no tiene cabida. Nuestra Policía y la Inspección de Protección Animal rescataron a 10 perritos que vivían en condiciones inhumanas. Los encontramos en una vivienda de Bello Oriente, muy delgados, rodeados de excremento y orina, llenos de pulgas y… pic.twitter.com/N87zn5NEzu — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 11, 2026

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