Fijan fecha para imputación contra Miguel, hermano del exalcalde Quintero, por presunta corrupción

Resumen: La rama judicial programó para el próximo 3 de agosto a las 2:00 p. m. la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por su presunta vinculación en un entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La Fiscalía General de la Nación le atribuirá los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, bajo la sospecha de haber desviado recursos públicos y cobrado comisiones ilegales en la contratación de la entidad. En la misma diligencia, donde también serán imputados Sebastián Ortega, Álvaro Villada y Vanessa Álvarez, el ente investigador contempla solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario apoyado en pruebas técnicas, bancarias y testimoniales.

La justicia colombiana ha definido la fecha y la hora para la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La diligencia judicial quedó programada para el próximo 3 de agosto a las 2:00 p. m., en el marco de una investigación penal por un presunto entramado de corrupción millonaria que afectó los recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante la sesión, la Fiscalía General de la Nación no solo formulará los cargos, sino que también evaluará solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación preliminar apunta a que se desviaron recursos públicos y se cobraron comisiones económicas a cambio de direccionamientos e irregularidades en la contratación de la entidad regional, la cual en ese entonces estaba bajo la dirección de Juan David Palacio. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Medellín les imputará a los investigados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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La citación judicial también vincula a otras tres personas que presuntamente habrían actuado en alianza con Quintero: Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto señalando que Ortega, a quien calificó como socio de los hermanos Quintero, también está salpicado en otros polémicos casos de la ciudad, como la supuesta venta de la gerencia de Afinia y las irregularidades en el lote Carabineros.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía destapará un robusto acervo probatorio recopilado mediante testimonios clave, transferencias bancarias, análisis de contratos e información extraída de dispositivos móviles. Por su parte, el exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero ha salido en defensa de su familiar, calificando el proceso judicial como una «persecución infame».