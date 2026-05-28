Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades rescataron en Bosa a Kira, una perrita beagle que sufría de maltrato por parte de su dueño, quien la ahorcaba en la calle.

¡La salvó el video de un vecino! Rescatan a la perrita ‘Kira’ tras ser casi ahorcada por su dueño en Bosa

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en una acción coordinada con la Policía de Carabineros y la Alcaldía Local de Bosa, logró el rescate y la aprehensión material preventiva de ‘Kira’, una perrita de raza beagle que venía sufriendo brutales agresiones.

El caso de maltrato animal encendió las alarmas de las autoridades locales tras la viralización de un video grabado por un residente del sector.

Los hechos salieron a la luz pública por una cruda grabación registrada en el barrio Bosa Atalayas, al sur de Bogotá. En las imágenes, se observa cómo un hombre somete con extrema violencia a la canina en plena vía pública, intentando meterle un objeto extraño en el hocico de forma forzada mientras, al parecer, también intentaba ahorcarla.

Lea también: ¡Atención conductores! Fuertes lluvias provocan caída de gigantescos árboles y cierres viales en Medellín y Envigado

Ante el desespero de los internautas, las patrullas policiales y los veterinarios del Distrito se desplazaron de inmediato hasta la vivienda señalada para salvaguardar la vida del animal.

Durante la exhaustiva valoración médico-veterinaria realizada en el sitio, los profesionales del IDPYBA dictaminaron un concepto desfavorable para el tenedor tras hallar evidencias físicas y comportamentales compatibles con el maltrato crónico.

«Se observaron signos de descuido, además de una reacción de sobresalto ante las pruebas de amenaza», confirmó un funcionario de la entidad.

Las autoridades hicieron efectiva la aprehensión de la perrita y anunciaron que van por la custodia de otros tres animales que habitan en el inmueble.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El implicado será judicializado bajo los rigurosos términos de la Ley Ángel, expedida en marzo de 2025, por lo que podría afrontar una pena de hasta 42 meses de prisión y multas superiores a los 15 salarios mínimos por las agresiones cometidas.

RESCATADA‼️🐶 En operativo de @CarabinerosCol @AlcaldiadeBosa y el IDPYBA rescatamos a Kira, y ya está bajo nuestro cuidado. En el lugar hay una canina de cuadra y dos felinos en confirmación de tenedores y acciones. El expediente se traslada a autoridades para acciones legales. pic.twitter.com/X129zBNCOR — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) May 28, 2026

Más noticias de Bogotá