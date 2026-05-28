¡Atención conductores! Fuertes lluvias provocan caída de gigantescos árboles y cierres viales en Medellín y Envigado

Resumen: Ante la persistencia de las lluvias en el área metropolitana, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tener máxima precaución
Minuto30.com .- Las intensas precipitaciones que azotan durante esta tarde a Medellín y al sur del Valle de Aburrá ya comienzan a generar estragos. A través de redes ciudadanas y reportes oficiales, se advierte sobre emergencias relacionadas con la caída de árboles que están afectando seriamente la movilidad en diferentes sectores.
Reporte de emergencias activas
Cierre total en Envigado: Se reporta el colapso de un árbol sobre la vía en la loma de El Escobero, a la altura de la calle 36D. Debido a la obstrucción, en este momento el corredor se encuentra cerrado al paso vehicular. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras los equipos de emergencia y bomberos realizan las labores de corte y remoción.
Susto en Laureles (Medellín): La emergencia se registró exactamente en la calle 42 con carrera 74. Un árbol cedió ante las lluvias y cayó sobre la vía pública. Según el relato de testigos en el lugar, el tronco y las ramas por poco le caen encima a un vehículo que transitaba por la zona en ese momento.
Recomendaciones por el clima
Ante la persistencia de las lluvias en el área metropolitana, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tener máxima precaución:
Conducir a baja velocidad, mantener la distancia con otros vehículos y encender las luces.
Evitar parquear debajo de árboles de gran tamaño, postes o vallas publicitarias que puedan ceder por el peso del agua o los fuertes vientos.
Tomar rutas alternas si te diriges hacia Envigado por el sector de El Escobero.
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