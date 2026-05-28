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Resumen: Ante la persistencia de las lluvias en el área metropolitana, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tener máxima precaución

¡Atención conductores! Fuertes lluvias provocan caída de gigantescos árboles y cierres viales en Medellín y Envigado

Minuto30.com .- Las intensas precipitaciones que azotan durante esta tarde a Medellín y al sur del Valle de Aburrá ya comienzan a generar estragos. A través de redes ciudadanas y reportes oficiales, se advierte sobre emergencias relacionadas con la caída de árboles que están afectando seriamente la movilidad en diferentes sectores.

Reporte de emergencias activas

Cierre total en Envigado: Se reporta el colapso de un árbol sobre la vía en la loma de El Escobero, a la altura de la calle 36D. Debido a la obstrucción, en este momento el corredor se encuentra cerrado al paso vehicular. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras los equipos de emergencia y bomberos realizan las labores de corte y remoción.

Susto en Laureles (Medellín): La emergencia se registró exactamente en la calle 42 con carrera 74. Un árbol cedió ante las lluvias y cayó sobre la vía pública. Según el relato de testigos en el lugar, el tronco y las ramas por poco le caen encima a un vehículo que transitaba por la zona en ese momento.

La caída de un gigantesco árbol obstaculiza el paso en Laureles, occidente de Medellín La caída de un gigantesco árbol obstaculiza el paso en Laureles, occidente de Medellín

Recomendaciones por el clima

Ante la persistencia de las lluvias en el área metropolitana, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tener máxima precaución:

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Conducir a baja velocidad, mantener la distancia con otros vehículos y encender las luces.

Evitar parquear debajo de árboles de gran tamaño, postes o vallas publicitarias que puedan ceder por el peso del agua o los fuertes vientos.

Tomar rutas alternas si te diriges hacia Envigado por el sector de El Escobero.