    Rescatan a perrita y cinco cachorros tras denuncia de maltrato en Marinilla

    Un video viral encendió las alarmas en Marinilla: rescataron a una perrita y sus cachorros tras denuncia de maltrato animal.

    Rescatan a perrita y cinco cachorros tras denuncia de maltrato en Marinilla
    Rescatan a perrita y cinco cachorros tras denuncia de maltrato en Marinilla

    Autoridades rescataron una perrita y cinco cachorros tras denuncia de maltrato animal en Marinilla. Los animales reciben atención veterinaria.

    Un video difundido en redes sociales y los insistentes llamados de la comunidad encendieron las alarmas en Marinilla, oriente antioqueño, y llevaron a las autoridades a activar de manera urgente la ruta de protección animal.

    El caso, que involucra a una perrita y cinco cachorros, evidenció un grave panorama de abandono animal, desnutrición y presunto maltrato que generó indignación entre los habitantes del sector.

    De acuerdo con la información conocida, los animales presentaban un cuadro evidente de desnutrición y abandono. Vecinos del lugar aseguraron haber escuchado llantos constantes provenientes del sitio donde se encontraban los perros, así como ruidos que serían compatibles con presuntos golpes contra el animal adulto, lo que incrementó la preocupación y el rechazo de la comunidad frente a la situación.

    Aunque la persona que alertó sobre el caso manifestó dificultades para obtener pruebas audiovisuales claras, realizó un llamado público a través de redes sociales para que se tomaran acciones urgentes en defensa de los animales.

    La denuncia fue clave para que, funcionarios de la Alcaldía de Marinilla, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y la Policía Ambiental, adelantaran la aprehensión preventiva de los cinco cachorros y su madre.

    Los caninos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal del municipio, donde actualmente reciben valoración veterinaria, seguimiento médico y cuidados permanentes. Según las autoridades, el procedimiento busca garantizar su recuperación y protección mientras avanzan las verificaciones administrativas y legales del caso.

    Desde la alcaldía recordaron que en Marinilla rige la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, la cual fortalece las sanciones contra el abandono animal y otras formas de maltrato, y permite adoptar medidas preventivas cuando la vida o la integridad de los animales está en riesgo.

    Las autoridades indicaron que el proceso continúa en análisis y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que comprometa el bienestar animal.

