¡Abandonados en plena madrugada! Rescatan a seis niños solos en vivienda de Bogotá

Resumen: Rescatan a seis menores en Bogotá tras presunto caso de abandono infantil en la localidad de Usme.

Un caso de abandono infantil encendió las alertas en el sur de Bogotá, luego de que uniformados encontraran a varios menores de edad sin supervisión en la localidad de Usme, en medio de un procedimiento de patrullaje nocturno.

La situación se detectó en horas de la madrugada, cuando policías observaron a dos niños caminando solos por la vía pública. Al ser abordados, los menores indicaron que se encontraban sin compañía de un adulto, lo que llevó a los uniformados a verificar su lugar de residencia.

Al llegar al inmueble, los agentes encontraron la puerta abierta y, en su interior, a otros cuatro menores que permanecían solos y en condiciones que generaron preocupación. Este nuevo episodio de abandono infantil motivó la intervención inmediata de las autoridades para garantizar la protección de los niños.

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De acuerdo con el reporte oficial, los seis menores, con edades que van desde poco más de un año hasta los 11 años, fueron puestos bajo custodia de unidades especializadas, encargadas de restablecer sus derechos y brindarles atención integral.

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Durante el procedimiento, los padres de los niños llegaron al lugar, pero, según lo informado, no se encontraban en condiciones adecuadas para asumir su cuidado en ese momento, por lo que no fueron considerados como responsables inmediatos.

Los menores fueron trasladados a un centro de protección, donde recibirán acompañamiento mientras se define su situación. Las autoridades reiteraron el llamado a prevenir cualquier caso de abandono y a reportar oportunamente situaciones que pongan en riesgo a niños y adolescentes.

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