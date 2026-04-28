¡De película de terror! Turista extranjero fue hallado desmembrado en Bogotá

Resumen: Investigan el “crimen del armario” en Bogotá tras el asesinato de un turista extranjero en la capital.

Las autoridades confirmaron la identidad del ciudadano extranjero hallado sin vida en condiciones violentas en la capital. La víctima fue identificada como un turista estadounidense de 51 años.

De acuerdo con la información preliminar, el extranjero fue visto por última vez cuando salió de su lugar de hospedaje en el norte de la ciudad durante la noche. Registros de cámaras de seguridad evidencian el momento en que abandona la vivienda, sin que desde entonces se tuviera información clara sobre su paradero.

Días después, el caso tomó un giro trágico cuando las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de restos humanos ocultos dentro de un mueble abandonado en vía pública, en el sur de la ciudad. Las características coincidieron con las del turista desaparecido, lo que permitió avanzar en su identificación.

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El crimen ha provocado especial preocupación en distintos sectores, incluyendo comunidades internacionales, que han solicitado celeridad en las investigaciones. Versiones iniciales apuntan a que el hecho podría estar relacionado con un posible hurto, aunque esta hipótesis sigue siendo materia de verificación por parte de las autoridades.

Organismos de investigación adelantan labores de recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento de posibles responsables. El caso continúa bajo indagación mientras se busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

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