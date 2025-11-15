Resumen: Niño de 8 años fue rescatado en Suba tras ser hallado solo en un tercer piso pidiendo comida. Policía investiga presunto abandono infantil en Bogotá.

Niño de 8 años fue rescatado en Suba tras ser hallado solo en un tercer piso pidiendo comida

Un nuevo caso de presunto abandono infantil volvió a generar preocupación en Bogotá. Esta vez, un niño de 8 años fue rescatado por la Policía Metropolitana luego de que vecinos de la localidad de Suba reportaran que el menor se asomaba por la ventana de un tercer piso pidiendo comida.

La denuncia llegó a través de la línea 123, donde alertaron sobre el grave riesgo al que el menor estaba expuesto por la altura y por el posible abandono en el que se encontraba.

Según relató el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, el niño manifestó que estaba solo desde que salió del colegio y que no había recibido alimento durante varias horas.

Cuando los uniformados ingresaron al apartamento, encontraron el lugar en pésimas condiciones de higiene y con factores que representaban riesgo inmediato para la salud del menor.

Ante la imposibilidad de ubicar a un familiar o adulto responsable, las autoridades procedieron de inmediato al rescate y dejaron al niño bajo el cuidado de la autoridad administrativa encargada del restablecimiento de sus derechos. Las imágenes reveladas por la Policía evidenciaron el preocupante estado del inmueble y la situación de vulnerabilidad en la que permanecía el menor.

“Reiteramos la invitación al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bajo ninguna circunstancia deben quedar solos, especialmente durante las fiestas de fin de año”, insistió el teniente coronel Caro.

