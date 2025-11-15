Resumen: Ataques en Mondomo y el secuestro de un soldado en Balboa agravan la crisis de seguridad en el Cauca, en una jornada marcada por explosiones y hostigamientos.

Cauca estalla otra vez: drones, explosiones y un soldado secuestrado en feroz jornada de violencia

El Cauca volvió a amanecer bajo fuego este sábado 15 de noviembre, en medio de una nueva ola de ataques atribuidos a disidencias de las Farc que mantienen en tensión a varios municipios del departamento.

Desde las primeras horas de la mañana se reportó un violento hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, mientras que en Balboa un soldado profesional fue secuestrado durante enfrentamientos armados.

Según los relatos de la comunidad, el ataque en Mondomo inició alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando más de 200 hombres armados, al parecer integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’, utilizaron drones cargados con explosivos para golpear de manera directa las instalaciones policiales.

Lea también: Inadmitidos cinco estadounidenses por alerta Angel Watch en Rionegro

Acto seguido, los hostigamientos se intensificaron con ráfagas de fusil y detonaciones que sacudieron viviendas, comercios e incluso la parroquia del corregimiento.

La magnitud de la ofensiva obligó a suspender prácticamente todas las actividades comerciales de la zona.

Horas antes, en el municipio de Balboa, tropas del Ejército fueron emboscadas por disidencias del frente ‘Carlos Patiño’. En medio del combate fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García y resultaron heridos cinco militares más. La institución anunció que denunciará el secuestro y pidió acompañamiento de organismos internacionales ante el recrudecimiento de la violencia.

Estos hechos se suman a la detonación de un carro bomba en la vía Panamericana y al atentado contra el senador Temístocles Ortega durante la misma jornada, mostrando que la situación de seguridad en el Cauca atraviesa uno de sus momentos más críticos del año.

Más noticias de Colombia