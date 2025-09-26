Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Rescatan mono aullador bebé que estaba en cautiverio en una vivienda en Bogotá

El maltrato animal y el tráfico ilegal de fauna silvestre quedaron de nuevo en evidencia en Bogotá. Un mono aullador bebé fue rescatado de un apartamento en la localidad de Fontibón, donde era mantenido en cautiverio de manera ilegal.

El caso se viralizó gracias a un video que circuló en redes sociales, donde se veía al pequeño primate saltando en la ventana de un conjunto residencial, mirando hacia la calle.

Tras la denuncia ciudadana, la Secretaría de Ambiente de Bogotá actuó de inmediato con el apoyo de la Policía Ambiental.

El mono aullador bebé, se confirmó que es procedente de La Guajira. Tras el rescate fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Distrito (CAV).

«Recuperamos un mono aullador infantil en cautiverio en Fontibón. El animal… fue trasladado al CAV, donde recibe atención especializada por parte de nuestro equipo profesional», indicaron desde la Secretaría de Ambiente.

La entidad enfatizó que la fauna silvestre debe estar #LibreYEnSuHábitat y recordó que el tráfico ilegal de especies es un delito que pone en riesgo la vida de los animales y el equilibrio de los ecosistemas.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a continuar denunciando casos de tráfico ilegal a través de las líneas Nacional 123 y las líneas de Bogotá: 601 3778854, 318 8277733 o 317 4276828.

