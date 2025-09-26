Resumen: La Alcaldía de Medellín denuncia plan criminal de desprestigio contra Federico Gutiérrez tras exitosos operativos contra mafias del Parque Lleras. 315 capturas registradas.

‘Que caiga el que tenga que caer’: Alcaldía denuncia plan criminal para desprestigiar a Federico Gutiérrez

La Alcaldía de Medellín reveló la existencia de un presunto desprestigio sistemático dirigido contra el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, como retaliación por los operativos contra organizaciones criminales en la ciudad.

Durante una rueda de prensa, Villa Mejía confirmó que han recibido nueva información sobre este plan de desprestigio, el cual estaría vinculado directamente con las intervenciones realizadas en el sector del Parque Lleras, en El Poblado, donde la administración ha combatido activamente las estructuras mafiosas que operan en la zona.

«Que caiga el que tenga que caer, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo», declaró el funcionario, quien enfatizó que no tolerarán la corrupción desde ningún nivel del Estado, pero tampoco permitirán que quienes deben responder ante la justicia señalen a las autoridades que los persiguen.

La Alcaldía ya había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 1 de agosto de 2025, y este viernes 26 de septiembre, solicitó formalmente una investigación exhaustiva de todos los actos que constituyan delito, sin importar las instituciones involucradas.

Los resultados operativos han sido contundentes en el Parque Lleras: 315 personas capturadas, 29 menores aprehendidos, 8 extranjeros detenidos por delitos sexuales, y la incautación de 894 armas blancas y 24 armas de fuego.

Entre las operaciones más destacadas se encuentra la desarticulación de grupos como ‘La Terraza’, ‘The Ghetto’ y ‘Los Calvos’, esta última dedicada al atraco de turistas mediante el denominado «paseo millonario».

El secretario de Seguridad y Convivencia advirtió que las estructuras criminales buscan «acabar con nuestro nombre y nuestra reputación» como venganza por los golpes recibidos, pero reafirmó que la lucha continuará «con más fuerza y sin templarnos la mano».

La alcaldía ha adoptado medidas administrativas inmediatas, incluyendo separaciones temporales y destituciones de funcionarios con evidencias de posible vinculación con irregularidades, manteniendo así su política de tolerancia cero frente a la corrupción.

