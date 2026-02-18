Resumen: Un mono ardilla rescatado en Medellín no podrá ser liberado debido a la impronta humana y secuelas físicas del cautiverio. Autoridades piden no comprar fauna.

¡Crueldad sin fin! Mono ardilla nunca volverá a la selva por secuelas de tráfico en Medellín

El tráfico ilegal de especies sigue dejando huellas imborrables en la biodiversidad del Valle de Aburrá. En las últimas horas, las autoridades ambientales dieron a conocer el desgarrador caso de un mono ardilla rescatado por la Policía Ambiental en Medellín.

Aunque el animal logró sobrevivir a las garras del cautiverio, los especialistas del Área Metropolitana confirmaron que nunca podrá regresar a su hábitat natural. Las secuelas físicas y comportamentales derivadas de su tiempo como “mascota” lo han condenado a depender de los humanos para siempre, perdiendo su rol ecológico en los bosques tropicales.

Cuando el pequeño primate llegó al centro de atención, el panorama era desolador: pesaba solo 630 gramos, presentaba una desnutrición severa, fracturas dentales y una enfermedad ósea metabólica por mala alimentación.

El espécimen, un macho adulto, vocaliza buscando atención y no teme a las personas, una conducta que en la vida silvestre lo convertiría en presa fácil.

Lea también: ¡Sin excusas para faltar!: Con la ventaja en el bolsillo, el DIM abre sus puertas para que la hinchada llene el templo rojo

Debido a esta condición, el mono ardilla deberá pasar el resto de sus días en un centro de valoración.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El Área Metropolitana recordó que el mono ardilla es una especie exótica para esta subregión, lo que evidencia las rutas mafiosas del comercio de fauna. Tener estos animales en casa no solo es un acto de crueldad, sino un delito que en Colombia acarrea penas de hasta 108 meses de prisión y multas millonarias.

Debería estar saltando en la selva, no lejos de su bosque

Este mono ardilla legó con fractura dental, bajo peso y alteraciones óseas por mala alimentación en cautiverio. No podrá regresar a la vida silvestre.

Decir NO al tráfico ilegal es proteger la vida pic.twitter.com/YYURBV9Csx — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) February 18, 2026

Más noticias de Medellín