El DIM habilitó la venta de boletas desde $38.900 para sellar su clasificación en Copa Libertadores este 24 de febrero. Foto: DIM

Resumen: Tras su victoria 2-1 como visitante, el Independiente Medellín oficializó la venta de boletería para el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, que se disputará el 24 de febrero a las 7:30 P.M. en el Atanasio Girardot. Con el objetivo de asegurar un estadio lleno para sellar la clasificación, el club habilitó precios que oscilan entre los $38.900 en populares y los $112.900 en Occidental Alta (valores con IVA y servicio incluido), disponibles exclusivamente a través de la aplicación DIM Plus. La dirigencia hace un llamado a la hinchada para respaldar al equipo en casa y hacer valer la ventaja obtenida para avanzar en el torneo continental.

¡Sin excusas para faltar!: Con la ventaja en el bolsillo, el DIM abre sus puertas para que la hinchada llene el templo rojo

El DIM ha dado un paso firme hacia la clasificación en la Copa Libertadores y, tras su valioso triunfo 2-1 en condición de visitante, la institución ha hecho oficial el lanzamiento de la boletería para el compromiso de vuelta.

El Equipo del Pueblo regresa a casa con la ventaja en el marcador global, dejando la mesa servida para que el Atanasio Girardot se convierta en una verdadera caldera que impulse al grupo a sellar su paso a la siguiente ronda del torneo continental.

La dirigencia del Poderoso ha definido una estructura de precios competitiva para asegurar que ninguna tribuna se quede vacía en esta cita histórica, programada para el próximo 24 de febrero a las 7:30 P.M.

Los aficionados que deseen acompañar al equipo desde las cabeceras Norte y Sur podrán adquirir sus entradas por un valor de $38.900, mientras que la localidad de Sur Familiar se ha fijado en $46.900.

Para quienes prefieren la visual del costado Oriental, tanto en su parte alta como baja, el costo será de $59.900, permitiendo un acceso masivo a una de las zonas con mejor panorámica del estadio.

En las zonas preferenciales, el club ha establecido que la tribuna Occidental Alta tendrá un costo de $112.900, posicionándose como la localidad de mayor valor, mientras que Occidental Baja estará disponible por $83.900.

Cabe resaltar que estos precios ya incluyen el cargo adicional por servicio e IVA, y que las entradas pueden ser adquiridas de manera digital a través de la aplicación DIM Plus.

Con la serie a favor y el equipo mostrando jerarquía fuera de casa, no existe excusa alguna para que la hinchada roja no agote el papel y demuestre por qué el Atanasio es el fortín del Poderoso.

La invitación está abierta para que el próximo martes el estadio sea una fiesta absoluta de principio a fin.

El DIM cumplió con su parte del trato al traerse la victoria en los primeros 90 minutos de esta Fase 2, y ahora la responsabilidad recae sobre los hombros de la fanaticada.

Es el momento de respaldar el proceso, de llenar cada rincón del escenario deportivo y de asegurar, con el aliento de miles, que el camino en la Gloria Eterna continúe con paso firme para el orgullo de Medellín.

