Resumen: El rescate de menores y la captura de seis presuntos integrantes de las disidencias de las Farc dejaron un operativo conjunto del Ejército y la Policía en zona rural de Segovia.

¡Golpe en Segovia! Rescatan a dos menores y capturan a seis presuntos integrantes de las disidencias

Un rescate de menores y la captura de seis presuntos integrantes de un grupo armado organizado residual marcaron el resultado de un operativo conjunto adelantado por el Ejército Nacional y la Policía en zona rural del municipio de Segovia, en Antioquia.

La operación fue ejecutada de manera coordinada por unidades de la Sijín de la Policía Nacional y soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército.

Durante el procedimiento, las autoridades ubicaron a dos menores de edad que, según el reporte oficial, se encontraban en poder de la Estructura 4 de las disidencias de las Farc. Tras el rescate de menores, ambos fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para activar las rutas de restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con información de inteligencia militar, los seis capturados serían señalados de instrumentalizar a menores de edad para la comisión de actividades delictivas.

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Además, las autoridades les atribuyen presuntos casos de extorsión contra comerciantes y habitantes de la región, así como hechos relacionados con desplazamientos forzados derivados de las confrontaciones territoriales con el Clan del Golfo.

Durante el operativo también fueron incautadas una subametralladora Mini UZI, cuatro revólveres, dos pistolas, cinco granadas de fabricación hechiza, más de 430 cartuchos de diferentes calibres y 240 gramos de marihuana. Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes junto con los seis detenidos.

Las autoridades señalaron que este rescate de menores hace parte de las acciones para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales en los municipios de Segovia y Remedios, donde buscan reducir los hechos de violencia, las amenazas contra la población civil y los delitos que afectan a las comunidades rurales.

Asimismo, indicaron que las operaciones continuarán en el Nordeste antioqueño para impedir la expansión de estas estructuras ilegales.

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