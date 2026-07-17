Resumen: Una falla técnica que obligó a la evacuación de un tren en el sur de la Línea A del Metro de Medellín provocó fuertes retrasos y la indignación de miles de pasajeros durante la mañana de este viernes.

¡Pilas: el metro está lento! Y una vez más los usuarios se quejan por falta de información oportuna

Minuto30.com .- Una nueva contingencia en el Metro de Medellín puso a prueba la paciencia de miles de viajeros durante la mañana de este viernes. Sin embargo, más allá de las demoras habituales, lo que desató la indignación en las redes sociales fue la falta de información oportuna y oficial por parte de la empresa de transporte, dejando a muchos usuarios sin saber cómo justificar sus llegadas tarde al trabajo.

La situación evidenció un choque entre los reportes en tiempo real de los ciudadanos desde las plataformas y la comunicación oficial de la entidad.

¿Por qué hay tanta molestia entre los usuarios del sistema?

Desde tempranas horas, decenas de pasajeros comenzaron a reportar a través de X (antes Twitter) una evidente lentitud en el servicio de la Línea A. Los trenes se quedaban detenidos por largos periodos y las plataformas comenzaron a colapsar.

El desespero se hizo evidente en los mensajes de los usuarios, quienes pedían a gritos un reporte oficial para poder justificar sus retrasos laborales:

«Pero pongan un comunicado por favor, tengan la nobleza. Llegaré tarde al trabajo y no tengo con qué sustentarlo», reclamó un usuario afectado.

Otro viajero alertó sobre los tiempos de espera: «Reportan lentitud en Línea A del Metro de Medellín; más de 8 minutos entre estación y estación, dicen usuarios. No veo info oficial».

¿Cuál fue la respuesta inicial del Metro de Medellín?

Mientras las quejas aumentaban y las estaciones se llenaban, el primer reporte general emitido por el Metro de Medellín generó aún más desconcierto.

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En lugar de alertar sobre la situación en el sur, la entidad publicó un mensaje de normalidad: «A esta hora, operamos con normalidad. Recuerda que la línea J está fuera de servicio por su mantenimiento mayor anual». Este contraste entre la versión oficial y la realidad vivida en los vagones encendió los ánimos.

¿Qué fue lo que realmente pasó en la Línea A?

Minutos más tarde, y ante la inminente presión de los usuarios que exigían respuestas directas en las redes sociales, el Metro tuvo que salir al paso y aclarar la situación, confirmando que sí hubo una falla operativa.

Respondiendo a quejas puntuales, la empresa confesó el motivo del retraso: un tren tuvo que ser evacuado.

«En este momento el servicio opera nuevamente con frecuencias normales, tras superar el inconveniente técnico en un tren, que fue evacuado en el sur de la línea A», detalló finalmente la cuenta de atención al usuario.

Aunque el servicio logró estabilizarse, el episodio dejó un sinsabor entre los pasajeros, quienes hacen un llamado a la empresa para mejorar sus protocolos de comunicación en tiempo real y emitir los certificados de retraso de manera oportuna, evitando así afectaciones en los entornos laborales de los ciudadanos.