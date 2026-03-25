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    ¡Libre y a salvo! Tenían a un pelado de 17 años secuestrado en el centro de Medellín

    Un jovencito de 17 años que llevaba 4 días secuestrado en el Centro ya está con su familia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Libre y a salvo! Tenían a un pelado de 17 años secuestrado en el centro de Medellín

    Resumen: La Policía de Medellín rescató a un joven de 17 años secuestrado en el centro. Tres personas fueron capturadas tras exigir 10 millones de pesos por su liberación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación relámpago coordinada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, las autoridades lograron el rescate de un adolescente de 17 años que permanecía secuestrado en el centro.

    El joven había sido reportado como retenido desde el pasado 21 de marzo, bajo una modalidad de secuestro extorsivo que pretendía presionar el pago de una millonaria suma de dinero.

    Gracias a las labores de inteligencia y al seguimiento de cámaras de seguridad, el Gaula de la Policía interceptó el lugar de cautiverio justo antes de que los delincuentes concretaran el cobro, logrando la captura en flagrancia de tres sujetos señalados como los responsables directos de la custodia y las amenazas contra la víctima.

    Los captores exigían a los familiares del menor la suma de $10.000.000 a cambio de no atentar contra su integridad y permitir su liberación.

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    Durante el operativo, los uniformados incautaron cuatro teléfonos celulares que eran utilizados para realizar las llamadas extorsivas y coordinar la logística. Este material tecnológico será fundamental para la Fiscalía General de la Nación, entidad que ya adelanta el proceso de judicialización contra los tres capturados por el delito de secuestro extorsivo agravado.

    La Alcaldía reiteró que la protección de la vida y la seguridad de los jóvenes es una prioridad absoluta, advirtiendo que los operativos en las zonas críticas del centro continuarán con el fin de desmantelar las redes de microtráfico que utilizan el secuestro como mecanismo de ajuste de cuentas.

    ¡Libre y a salvo! Tenían a un pelado de 17 años secuestrado en el centro de Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡Libre y a salvo! Tenían a un pelado de 17 años secuestrado en el centro de Medellín

    Foto de cortesía.

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