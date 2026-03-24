Resumen: durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida de manera reiterada a maltratos físicos y psicológicos

¡Negoció la pena! Más de 31 años de cárcel por asfixiar a su pareja y ocultarla en la casa

La Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdo con Walter Camilo Medina Rojas, quien de manera libre y voluntaria aceptó haber causado la muerte a su compañera sentimental y ocultado el cuerpo, hechos que ocurrieron el 29 de diciembre de 2025, en Tunja (Boyacá).

En ese sentido, un juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 31 años y 3 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado.

El día del crimen, la víctima regresó a su lugar de residencia, ubicada en el barrio Libertador, luego de finalizar su jornada laboral en un restaurante. Las pruebas obtenidas durante la investigación, orientada por un fiscal de la Seccional Boyacá, indican que fue atacada por su pareja y asfixiada, en medio de un episodio de celos.

Posteriormente, el agresor cubrió el cuerpo con prendas de vestir y lo mantuvo en el inmueble durante varios días. El 4 de enero de 2026, luego de la denuncia por desaparición interpuesta por el padre de la mujer, uniformados de la Policía Nacional ingresaron a la vivienda y se percataron de lo que realmente había sucedido.

Adicionalmente, se acreditó que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida de manera reiterada a maltratos físicos y psicológicos.