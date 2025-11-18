Listos los árbitros para la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Resumen: La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol ha designado los equipos arbitrales para la Fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay II-2025, distribuyendo a los colegiados de diferentes departamentos del país; entre los nombramientos más destacados se encuentran Carlos Betancur como central para Fortaleza vs. Deportes Tolima, con Luis Trujillo en el VAR; Luis Delgado para Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe, asistido por Luis Picón en el VAR; Andrés Rojas dirigirá el Junior vs. DIM, con Ricardo García a cargo del VAR; y Carlos Ortega pitará el clásico Atlético Nacional vs. América De Cali, apoyado por Fernando Acuña en la tecnología.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay II-2025.
Para el primer juego, entre Fortaleza contra el Deportes Tolima, el central será Carlos Betancur del Valle del Cauca.
Los asistentes serán David Fuentes del departamento del Cesar y Fabio Parra del departamento de Huila.
Para ese juego el VAR será Luis Trujillo del Valle del Cauca y la AVAR será Nataly Arteaga de Nariño.
Para el compromiso de Atlético Bucaramanga contra Independiente Santa Fe el árbitro será Luis Delgado del Valle del Cauca.
Los asistentes serán Jhon Gallego del departamento de Caldas el asistente será Roberto Padilla del departamento de Atlántico.
Finalmente, para este juego el VAR será Luis Picón, de Antioquia y la AVAR será la juez María Daza del departamento del Norte del Valle.
Para el juego entre Junior y el DIM, al Comisión delegó como juez central a Andrés Rojas
de la ciudad de Bogotá.
Para el partido del ‘Poderoso’ los árbitros asistentes serán Alexander Guzmán del Norte de Santander y Carlos Zemanate del departamento de Huila.
El VAR del compromiso será Ricardo García de Santander mientras que la AVAR será la juez Paula Fernández de Bogotá.
Finalmente en el juego de Atlético Nacional contra América De Cali el juez será Carlos Ortega del departamento de Bolívar.
Los asistentes serán los árbitros Sebastián Vela de Bogotá y Fabián Hernández del departamento de Huila.
El VAR de este juego será Fernando Acuña de Boyacá y el AVAR será el juez John León de Caldas.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.