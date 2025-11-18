Listos los árbitros para la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Para el primer juego, entre Fortaleza contra el Deportes Tolima, el central será Carlos Betancur del Valle del Cauca.

Los asistentes serán David Fuentes del departamento del Cesar y Fabio Parra del departamento de Huila.

Para ese juego el VAR será Luis Trujillo del Valle del Cauca y la AVAR será Nataly Arteaga de Nariño.

Para el compromiso de Atlético Bucaramanga contra Independiente Santa Fe el árbitro será Luis Delgado del Valle del Cauca.

Los asistentes serán Jhon Gallego del departamento de Caldas el asistente será Roberto Padilla del departamento de Atlántico.

Finalmente, para este juego el VAR será Luis Picón, de Antioquia y la AVAR será la juez María Daza del departamento del Norte del Valle.

Estos será los árbitros que pitarán los partidos de los equipos antioqueños

Para el juego entre Junior y el DIM, al Comisión delegó como juez central a Andrés Rojas

de la ciudad de Bogotá.

Para el partido del ‘Poderoso’ los árbitros asistentes serán Alexander Guzmán del Norte de Santander y Carlos Zemanate del departamento de Huila.

El VAR del compromiso será Ricardo García de Santander mientras que la AVAR será la juez Paula Fernández de Bogotá.

Finalmente en el juego de Atlético Nacional contra América De Cali el juez será Carlos Ortega del departamento de Bolívar.

Los asistentes serán los árbitros Sebastián Vela de Bogotá y Fabián Hernández del departamento de Huila.

El VAR de este juego será Fernando Acuña de Boyacá y el AVAR será el juez John León de Caldas.

