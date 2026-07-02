Resumen: El caso de maltrato animal en Marinilla llevó al rescate de un gato y otros animales tras la difusión de un video que ya es investigado por las autoridades.

¡Graba en vez de detenerlo! Habría registrado el momento en que un menor maltrataba a un gato en Antioquia

El caso de maltrato animal en Marinilla ha generado una ola de rechazo en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece un menor de edad agrediendo violentamente a un gato dentro de una vivienda, mientras una mujer que estaría grabando la escena no interviene para detener la situación.

Tras la denuncia ciudadana y la rápida reacción de las autoridades, la Policía de Antioquia, junto con el Grupo de Carabineros, logró rescatar al felino que aparece en las imágenes.

Durante el procedimiento también fueron puestos bajo protección otra cría de gato, la madre de ambos felinos y una perrita que se encontraba en el mismo lugar.

La Alcaldía de Marinilla informó que todos los animales permanecen bajo custodia y reciben atención especializada por parte de médicos veterinarios. Además, serán sometidos a diferentes valoraciones para establecer su estado de salud y determinar las posibles afectaciones derivadas de los hechos.

Frente al caso de maltrato animal, la alcaldía confirmó que las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y definir las medidas legales correspondientes.

Asimismo, indicó que el menor que aparece en el video fue puesto bajo la protección de la Comisaría de Familia, entidad que asumirá las actuaciones relacionadas con sus derechos.

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La Alcaldía también reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales e hizo un llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho que represente una posible situación de maltrato.

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