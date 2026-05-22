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Resumen: Un adulto mayor resultó herido durante los disturbios registrados en la estación Concejo de Bogotá de TransMilenio, en medio de las protestas realizadas sobre la avenida El Dorado. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y ocurrió mientras varios manifestantes atacaban la infraestructura de la estación. Las autoridades revisan los registros para identificar a los responsables de la agresión y los daños causados durante la jornada.

¡Impactante video! Encapuchados atacaron estación de TransMilenio y dejaron herido a un adulto mayor

Lo que comenzó como una jornada de protestas sobre la avenida El Dorado terminó convirtiéndose en una escena de angustia para los usuarios de TransMilenio, luego de que un adulto mayor resultara herido durante actos vandálicos registrados en la estación Concejo de Bogotá, en Bogotá.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sistema y ocurrió mientras varios pasajeros permanecían en la plataforma esperando la llegada de los articulados. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzó a atacar parte de la infraestructura y elementos de seguridad de la estación.

Adulto mayor quedó en medio de los disturbios

En medio de la situación, el adulto mayor, quien vestía de negro y no participaba en las manifestaciones, fue impactado por un objeto contundente que habría sido lanzado por algunos encapuchados. La agresión generó preocupación entre los usuarios que intentaban protegerse dentro de la estación.

Las imágenes muestran momentos de tensión mientras varios ciudadanos buscaban alejarse de la zona y resguardarse de los objetos que eran lanzados durante los disturbios.

Tras lo ocurrido, gestores de diálogo de la Alcaldía Mayor de Bogotá ingresaron al lugar para auxiliar al hombre lesionado y atender la emergencia mientras continuaban los daños en el exterior.

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El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó públicamente lo ocurrido y compartió registros de otros hechos violentos presentados durante las manifestaciones de este jueves.

No puede ser que lo que comienza como una manifestación pacífica termine en acciones violentas contra dos sedes de campañas políticas y estaciones del sistema de transporte público. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En estos hechos, incluso, fue agredido un adulto mayor que no participaba en la manifestación,… pic.twitter.com/u9Uw5Zjwq6 — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) May 21, 2026

Autoridades avanzan en identificación de responsables

Las autoridades iniciaron la revisión de cámaras y demás registros para identificar a las personas involucradas tanto en la agresión contra el adulto mayor como en los daños causados a la estación.

La situación se presentó en medio de una jornada de movilizaciones que afectó varias estaciones de TransMilenio y obligó al cierre temporal de puntos como Concejo de Bogotá, Corferias, Ciudad Universitaria y Centro Memoria por problemas de seguridad.

Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido durante la jornada y reiteraron el llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, sin poner en riesgo la integridad de los ciudadanos ni afectar la infraestructura pública de la ciudad.