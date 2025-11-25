Resumen: Bomberos de Bello tuvieron que hacer un agujero en una vivienda para rescatar a un gato "gordito" que quedó atrapado entre dos paredes. Es uno de los 50 rescates de animales atendidos este año.

‘Intentó una aventura y terminó atrapado’: Bomberos de Bello rescataron a un gato atrapado entre dos muros

Un curioso felino protagonizó un particular episodio de emergencia en el barrio El Mirador del municipio de Bello, al quedar atrapado en una estrecha rendija entre las paredes de dos casas.

Su dueño, alertado por los insistentes maullidos de auxilio y sin poder liberarlo por sus propios medios, se vio en la necesidad de solicitar la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bello.

El capitán Nelson Zuluaica, comandante de la institución, explicó la particularidad del caso. El felino, descrito por el comandante como un “gato un poco grandecito y gordito”, no lograba zafarse del sitio donde había quedado aprisionado.

La única solución viable para los socorristas fue la intervención estructural: “Tuvimos que intervenir haciendo un hueco en la vivienda de los propietarios” para acceder al espacio y sacar al gato, relató el capitán Zuluaica.

Los bomberos de Bello desplegaron su equipo y, tras varios minutos de cuidadosa labor y martillo en mano, lograron alcanzar al animal. Afortunadamente, el gato fue extraído del encierro sano y salvo y entregado a su aliviado dueño, confirmando la efectividad de la respuesta de emergencia de la institución.

Las autoridades de Bello indicaron que este incidente es uno de los quince casos de gatos en aprietos que han atendido en lo corrido del año.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello recordó a la ciudadanía la importancia de no intentar rescates peligrosos por cuenta propia y, en caso de que una mascota o animal silvestre quede atrapado, mantener la calma y contactar de inmediato a las líneas de emergencia locales.

