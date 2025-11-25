Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Marcha feminista del 25 de noviembre afectará vías del centro de Medellín desde las 3:15 p. m. Conozca el recorrido, puntos críticos y rutas alternas recomendadas.

¡Ojo al taco! Cierres viales en Medellín por marcha del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La marcha convocada este martes 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer impactará de manera significativa la movilidad en el centro de Medellín.

La movilización feminista, que busca visibilizar la lucha contra la violencia de género, iniciará en la tarde y recorrerá varias vías de alto flujo vehicular, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

La concentración comenzará a las 3:15 p.m. en el Parque Obrero Boston, punto donde se reunirán colectivos feministas, organizaciones sociales y ciudadanía que se suma al llamado global de rechazo a todas las formas de violencia contra la mujer.

Desde allí, la marcha avanzará por la Carrera 39 hasta la Calle 58, para luego tomar la Calle Girardot en sentido sur.

Posteriormente, el recorrido continuará por la Calle Bomboná, una de las zonas que generalmente presenta mayor congestión en eventos masivos. El punto final será el Parque Cervantes, donde se esperan actos simbólicos, intervenciones artísticas y lecturas de manifestantes.

Debido a la cantidad de participantes prevista y al horario de la jornada, las autoridades de movilidad recomiendan evitar las vías del recorrido y planificar con anticipación los desplazamientos.

Los conductores podrán tomar rutas alternas por la Avenida Oriental, Avenida La Playa, la Carrera Bolívar y la Carrera Sucre, vías que permitirán rodear el sector afectado.

Se prevén cierres temporales y congestiones intensas en diferentes franjas de la tarde, por lo que la Secretaría de Movilidad mantendrá gestores y agentes de tránsito acompañando la marcha en todo su trayecto.

