Rescatan zarigüeyas, iguanas y aves silvestres en operativos de Antioquia

Resumen: La Policía recuperó aves, iguanas y zarigüeyas durante operativos contra el tráfico de fauna silvestre en municipios de Antioquia.

La Policía Antioquia reportó la recuperación de varios animales durante operativos de control realizados en los municipios de San Jerónimo, Fredonia y Rionegro, en medio de acciones enfocadas en combatir el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Según el balance entregado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, las autoridades lograron la incautación de un ave tipo azulejo, dos zarigüeyas, dos iguanas, doce canarios costeños y dos semilleros, especies que permanecían bajo condiciones irregulares.

Los operativos hacen parte de las estrategias desplegadas por la Policía para fortalecer la protección de la fauna silvestre y reducir delitos ambientales en distintas zonas del departamento de Antioquia.

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De acuerdo con el reporte oficial, los animales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para iniciar los respectivos procesos de valoración, atención y recuperación antes de definir su posible retorno a hábitats naturales.

Las autoridades señalaron que muchas de estas especies suelen ser víctimas del tráfico ilegal o mantenidas en cautiverio de manera inadecuada, situación que puede afectar su salud y alterar su comportamiento natural.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que este tipo de resultados operacionales permiten avanzar en la mitigación de delitos ambientales y fortalecer las acciones de protección de los ecosistemas en el departamento.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para evitar la compra, comercialización o tenencia de animales silvestres, recordando que estas prácticas representan un delito y ponen en riesgo la conservación de la biodiversidad.

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