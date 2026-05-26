Los dos jóvenes de 15 y 16 años fueron reclutados por la guerrilla con falsas promesas económicas. Foto: Ejército Nacional

Resumen: Si usted conoce o sospecha de algún caso de reclutamiento forzado o utilización de menores por parte de grupos armados, puede denunciar de manera totalmente anónima

Se los arrebataron a «Iván Mordisco» en Tolima: Ejército rescata dos menores «reclutados» en Cauca

Minuto30.com .- Tropas del Ejército Nacional lograron la recuperación de dos adolescentes que habían sido reclutados de manera forzada por el grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz, una estructura ilegal que opera bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco. El operativo militar se llevó a cabo en la zona rural del municipio de Ataco, en el departamento del Tolima.

De acuerdo con el reporte entregado por el Batallón de Infantería N.º 17 ‘General Domingo Caicedo’, unidad adscrita a la Sexta Brigada, el caso presenta los siguientes detalles alarmantes:

Las víctimas: Se trata de dos jóvenes de 15 y 16 años de edad, oriundos del departamento del Cauca, quienes llevaban más de cinco meses vinculados a la organización ilegal.

El engaño por redes sociales: Información de inteligencia militar señala que los menores fueron captados a través de plataformas digitales, donde los criminales los engañaron utilizando falsas promesas económicas.

Traslado y entrenamiento: Los adolescentes fueron movilizados desde el Huila hacia el sur del Tolima con el propósito de participar en actividades delictivas. Las autoridades confirmaron que ya habían recibido entrenamiento básico en el manejo de armas de fuego y en la ejecución de acciones terroristas.

Hallazgo: En el momento de su recuperación mientras se movilizaban por el sector, los militares encontraron en su poder un radio de comunicaciones marca Motorola.

Restablecimiento de derechos

Una vez asegurada la zona, los menores de edad fueron extraídos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Inmediatamente se inició una articulación institucional con la Defensoría del Pueblo para garantizar su protección, acompañamiento psicológico y el inicio de la ruta de restablecimiento de sus derechos.

Alerta a las familias y canales de denuncia

La Sexta Brigada del Ejército Nacional emitió un contundente rechazo frente a la instrumentalización de menores para la guerra y lanzó una alerta a los jóvenes y sus familias para que no caigan en las trampas y falsas ofertas laborales que estas estructuras difunden sistemáticamente a través de las redes sociales.

Si usted conoce o sospecha de algún caso de reclutamiento forzado o utilización de menores por parte de grupos armados, puede denunciar de manera totalmente anónima a través de los siguientes canales oficiales:

Línea antiterrorista del Ejército Nacional: 107

Línea de protección a menores del ICBF: 141