El presidente Petro le puso freno a la extradición de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera

El Gobierno colombiano autorizó la extradición de Geovany Andrés, conocido con el alias de Araña, señalado cabecilla de los Comandos de Frontera, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Sin embargo, la entrega quedó suspendida de manera temporal bajo las condiciones establecidas en el marco de la política de Paz Total.

La decisión quedó consignada en una resolución oficial que avala la solicitud presentada por la Corte Distrital del Distrito Sur de California, donde Geovany es investigado por concierto para distribuir cocaína y por presuntas actividades terroristas asociadas al tráfico internacional de estupefacientes.

No obstante, el documento aclara que la extradición solo se hará efectiva si el procesado deja de aportar resultados verificables al proceso de paz, conforme a lo estipulado en la Ley 2272 de 2022.

Alias ‘Araña’ participa actualmente como delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Según las autoridades, mientras mantenga una colaboración activa y comprobable en la negociación, su entrega a las autoridades estadounidenses permanecerá en suspenso.

El aval para la extradición fue respaldado previamente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que se cumplían los requisitos constitucionales para la entrega del exjefe guerrillero. El alto tribunal sostuvo además que los Comandos de Frontera han perdido cualquier carácter político y operan como una estructura criminal dedicada al narcotráfico.

