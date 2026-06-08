¡Rescate en Copacabana! Frustran traslado de dos menores reclutadas por disidencias de alias ‘Calarcá’

Resumen: En Copacabana, Antioquia, el Ejército y la Fiscalía recuperaron a dos menores de edad que, según las autoridades, habrían sido reclutadas por disidencias de las Farc. El operativo se realizó en el peaje El Trapiche, donde fueron interceptadas cuando eran trasladadas hacia otra región. Las investigaciones señalan que su destino sería el Catatumbo para reforzar estructuras armadas ilegales, y actualmente las menores quedaron bajo protección institucional.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron ubicadas y recuperadas dos adolescentes que, según información oficial, habrían sido reclutadas de forma ilegal por estructuras disidentes de las extintas Farc.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del peaje El Trapiche, en el municipio de Copacabana, donde las autoridades interceptaron un vehículo de transporte público tipo “puerta a puerta” que se desplazaba desde el nordeste antioqueño hacia el área metropolitana.

Las menores, de 16 y 17 años, quedaron bajo protección institucional tras ser puestas a disposición de las autoridades competentes.

Ruta de traslado y origen de las adolescentes

De acuerdo con los reportes conocidos, una de las jóvenes habría sido reclutada en el municipio de Segovia, mientras que la otra provendría del departamento del Cesar.

El vehículo en el que se movilizaban habría salido del sector de Mina Nueva, en Segovia, con destino inicial hacia Medellín, donde, según la información de inteligencia, serían recogidas para posteriormente continuar su traslado hacia el norte del país.

Presunto plan de reclutamiento y destino final

Las investigaciones preliminares señalan que las adolescentes habrían sido reclutadas por integrantes de la denominada Estructura 4 de las disidencias, con injerencia en el nordeste antioqueño y presunto liderazgo de alias “John Fiera”, bajo la influencia del señalado cabecilla alias “Calarcá”.

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El objetivo, según la información recopilada por las autoridades, era trasladarlas hacia la región del Catatumbo, específicamente hacia la zona de Tibú, donde harían parte del fortalecimiento de la Estructura 33.

Incluso se indicó que dentro de estos planes se contemplaba su incorporación a actividades de entrenamiento relacionadas con el uso de drones y explosivos.

Interceptación y operación de rescate

La acción fue ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en coordinación con investigadores del CTI, quienes lograron detener el vehículo en el sector del peaje El Trapiche, en el norte del Valle de Aburrá.

La intervención permitió frustrar el traslado de las menores antes de que salieran de la zona, evitando su posible incorporación a estructuras armadas ilegales.

Alerta por reclutamiento de menores

Las autoridades señalaron que este caso se suma a las alertas vigentes sobre el uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, una práctica que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

De manera paralela, se recordó que en las últimas horas también se han registrado hechos violentos atribuidos a estas estructuras en zonas rurales del nordeste antioqueño, lo que refuerza la preocupación institucional sobre su accionar en la región.

Las dos adolescentes quedaron bajo custodia y protección de las entidades competentes mientras avanzan los procesos de verificación y restablecimiento de derechos.