Resumen: Las autoridades y organismos de socorro continúan la búsqueda de Estefanía Sepúlveda, una joven de 18 años que cayó al río Sucio tras un accidente en una garrucha utilizada para cruzar el afluente en zona rural de Dabeiba. La emergencia ocurrió cuando uno de los lazos del sistema se enredó, mientras que una mujer adulta y un niño que la acompañaban lograron ser rescatados.

Falla en una garrucha artesanal desata desesperada búsqueda de una joven en aguas del río Sucio

Las autoridades y organismos de socorro mantienen un operativo en zona rural de Dabeiba, occidente de Antioquia, para localizar a una joven de 18 años que cayó al río Sucio durante un accidente ocurrido mientras cruzaba el afluente en una garrucha.

La emergencia se registró en el sector conocido como Alto Bonito, donde tres integrantes de una misma familia campesina utilizaban este sistema artesanal de transporte para pasar de un lado a otro del río. En medio del recorrido se presentó una falla que alteró la estabilidad de la estructura y desencadenó la caída de una de las ocupantes al agua.

La joven fue identificada como Estefanía Sepúlveda. De acuerdo con la información entregada por la administración municipal, ella se movilizaba junto a una mujer adulta de aproximadamente 45 años y un niño de tres años cuando ocurrió el incidente.

Una falla durante el recorrido habría provocado la caída

Según el relato entregado por la mujer que acompañaba a Estefanía, uno de los lazos del mecanismo se enredó cuando la garrucha ya se encontraba en movimiento. Esta situación produjo una detención repentina del cajón utilizado para el transporte, lo que ocasionó una fuerte desestabilización de la estructura.

Como consecuencia de ese movimiento brusco, la joven cayó a las aguas del afluente, mientras que la mujer adulta y el menor quedaron atrapados y suspendidos en medio del trayecto.

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Tras conocerse la emergencia, fueron activados los protocolos de respuesta por parte de las entidades encargadas de atender situaciones de riesgo en el municipio. Equipos de rescate se desplazaron hasta el lugar para atender a las personas involucradas y adelantar las acciones correspondientes.

Los socorristas lograron poner a salvo a la mujer y al niño, quienes permanecían atrapados en la garrucha después del incidente. Entretanto, se inició un operativo para tratar de ubicar a Estefanía.

Bomberos y comunidad participan en el operativo

Las labores se han concentrado en distintos puntos del afluente y cuentan con la participación del Cuerpo de Bomberos, personal técnico de la administración municipal y habitantes de la zona que se han sumado a los esfuerzos para encontrar a la joven.

De acuerdo con el reporte oficial, las tareas de inspección y rastreo continuarán mientras existan condiciones de seguridad que permitan el trabajo de los equipos desplegados en el terreno.

La Alcaldía de Dabeiba expresó su solidaridad con los familiares de Estefanía Sepúlveda y manifestó su preocupación por lo ocurrido. Asimismo, señaló que se mantienen activadas las capacidades institucionales disponibles para apoyar el operativo.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que informe de manera inmediata cualquier novedad que pueda contribuir a su ubicación, mientras avanzan los recorridos y verificaciones en la zona.

Hasta el momento, Estefanía Sepúlveda continúa desaparecida y los equipos de emergencia siguen desarrollando las acciones de rastreo en el río Sucio y sus alrededores.