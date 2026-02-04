Resumen: Alias 'Mono Arley', cabecilla histórico de la banda El Ajizal, fue asesinado en Itagüí tras salir de prisión. Sicarios lo remataron luego de estrellarse contra una virgen.

Acribillaron en su carro a alias ‘Mono Arley’, cabecilla de ‘El Ajizal’ en Itagüí

El pasado criminal le pasó factura a Arley Horacio, más conocido como alias ‘Mono Arley’. Este cabecilla histórico de la banda ‘El Ajizal’ fue interceptado por sicarios la noche del pasado domingo mientras transitaba por el barrio La Hortensia, en Itagüí.

Los atacantes, que se movilizaban en una moto y un carro, abrieron fuego contra el vehículo de Arley, impactándolo mortalmente en la cabeza.

Herido de muerte y sin control del automotor, el hombre terminó estrellándose a pocos metros de una imagen de la virgen, donde uno de los verdugos se bajó para rematarlo frente a la mirada atónita de los habitantes del sector.

El ‘Mono Arley’ lideró la estructura de El Ajizal hasta su caída en un megaoperativo en 2013, donde fue capturado junto a 17 de sus hombres. Tras pagar una condena de 12 años por delitos que incluían homicidio, desaparición forzada y extorsión, recobró su libertad condicional en mayo de 2023.

Sin embargo, su regreso a las calles de Itagüí no fue pacífico; informes judiciales sugieren que el sujeto intentaba retomar el control de sus rentas ilícitas, lo que desató una guerra interna que ya le había costado varios atentados previos.

Este sangriento episodio rompe la racha de tranquilidad en Itagüí, siendo el primer homicidio registrado en el municipio en lo que va del 2026.

El alcalde Diego León Torres señaló que, gracias al sistema de videovigilancia, ya tienen plenamente identificados los vehículos usados por los sicarios.

