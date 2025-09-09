Resumen: La Armada Nacional rescató a cuatro personas desaparecidas en el Golfo de Urabá. Tripulantes recibieron atención médica y se hizo llamado a la seguridad marítima.

¡Milagro en el mar! Rescatan a cuatro tripulantes perdidos en el Golfo de Urabá

La Armada Nacional confirmó el rescate de cuatro ciudadanos que permanecían desaparecidos desde el pasado domingo, cuando emprendieron viaje en una embarcación desde el corregimiento El Totumo, en Necoclí, con destino al municipio de San Francisco, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación se llevó a cabo en aguas del Golfo de Urabá, donde unidades de guardacostas activaron un plan de búsqueda que permitió ubicar la lancha y poner a salvo a sus tripulantes.

Los rescatados fueron identificados como Eli, Kevin, Albeiro y Santiago, quienes recibieron atención médica una vez llegaron a tierra firme.

El capitán de corbeta Yesid, comandante de la Estación de Guardacostas de Urabá, hizo un llamado a la ciudadanía para que evite zarpar en este tipo de embarcaciones sin portar chalecos salvavidas ni elementos básicos de seguridad, ya que estas imprudencias pueden terminar en tragedias.

La Armada destacó que en lo corrido del año se han ejecutado 13 operaciones similares en aguas del Caribe colombiano, logrando el rescate de más de 150 personas que estuvieron en riesgo de naufragio.

Estos resultados, según la institución, refuerzan la importancia de mantener activos los protocolos de prevención y reacción en la región de Urabá, donde el tránsito marítimo artesanal es frecuente.

