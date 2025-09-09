Minuto30
    Vuelta a España afectada por protesta propalestina que interrumpe la etapa 16. Egan Bernal gana en medio del caos e incertidumbre que marcan la victoria del colombiano. Foto: @INEOSGrenadiers
    Resumen: Una protesta propalestina interrumpió la etapa 16 de la Vuelta a España, lo que obligó a los organizadores a cambiar la meta a falta de ocho kilómetros. Este inesperado giro causó confusión, pero el ciclista colombiano Egan Bernal logró cruzar la nueva línea de llegada y fue declarado ganador. La manifestación, que bloqueó el recorrido original cerca del final, creó un caos que Bernal supo capitalizar para adelantarse a sus rivales y asegurar la victoria en una jornada caótica e incierta.

    Una protesta propalestina interrumpió la etapa 16 de la Vuelta a España, lo que obligó a la organización a modificar la meta a falta de ocho kilómetros.

    A pesar de la confusión generada por el inesperado cambio de ruta, el ciclista colombiano Egan Bernal logró cruzar la línea de llegada y fue declarado el ganador de la jornada.

    La manifestación, que se llevó a cabo a tan solo tres kilómetros de la meta original, causó un bloqueo total del recorrido.

    Ante la imposibilidad de que los ciclistas terminaran la carrera de manera segura, los organizadores anunciaron cambios.

    Manifestantes propalestinos afectan la Vuelta a España: Egan Bernal ganador de la etapa 16

    Tanto el ganador de la etapa como los tiempos para la clasificación general se decidirían a ocho kilómetros del punto final.

    La situación puso en aprietos a varios ciclistas, incluido Bernal, que se vieron afectados por el trazado de la ruta.

    Sin embargo, el ciclista supo aprovechar su oportunidad para adelantarse a sus rivales y asegurarse la victoria en una jornada llena de caos e incertidumbre.

    En la clasificación general, Egan Bernal ascendió a la casilla 12.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

