Resumen: Ciudadanos y autoridades en Girardota realizaron una heroica labor de rescate para salvar a un caballo atrapado en un puente deteriorado. Hay alerta por mal estado vial.

Ciudadanos se unieron para salvar a un caballo atrapado en las grietas de un puente en Girardota

La entrada principal al municipio de Girardota fue escenario de una dramática labor de rescate. Un caballo que transitaba por la estructura que conecta la doble calzada Bello-Hatillo, ubicada en el municipio de Girardota, sufrió un aparatoso accidente cuando sus extremidades quedaron encajadas en las juntas de dilatación del puente.

El espacio entre los hierros, que según denuncias ciudadanas evidencia un notable deterioro, inmovilizó por completo al animal, generándole un estado de estrés y nerviosismo que amenazaba con causarle lesiones irreversibles.

Al notar la emergencia, conductores de carros y motos no dudaron en detener su marcha para iniciar la labor de rescate. Mientras algunos ciudadanos intentaban calmar al equino, otros unieron fuerzas para maniobrar entre la infraestructura dañada.

Le puede interesar: Antioquia acelera en el inicio del calendario nacional de patinaje 2026

La situación escaló rápidamente en redes sociales, donde se difundieron videos de la tensión vivida mientras rescatistas espontáneos y autoridades luchaban para liberar al caballo.

Tras varios minutos de angustia, el trabajo en equipo dio frutos y el caballo fue puesto a salvo, aunque su estado de salud definitivo permanece bajo reserva técnica por parte de la Alcaldía de Girardota.

La comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan la estructura de inmediato, antes de que el mal estado de la vía cobre una vida humana en el principal acceso al municipio.

Más noticias de Girardota