Resumen: Antioquia inicia su calendario competitivo de 2026 con 58 patinadores de nueve clubes presentes en la V Válida Nacional en Bogotá, donde buscan posicionarse en el escalafón nacional y conformar las Selecciones Colombia. Simultáneamente, la Pista Mundialista de Guarne acoge la tercera parada de la Copa Antioquia, evento obligatorio para las categorías de transición y menores que aspiran a participar en los próximos festivales y torneos nacionales.

Antioquia acelera en el inicio del calendario nacional de patinaje 2026

Desde hoy y hasta el próximo domingo 8 de febrero, el Patinódromo El Salitre de Bogotá abre sus puertas para la V Válida Nacional Interclubes de Velocidad en la categoría mayores.

Este evento marca el inicio de las competencias oficiales del año 2026, correspondientes al calendario de la temporada 2025-2026.

La delegación antioqueña llega con una fuerte presencia de 58 patinadores en las categorías prejuvenil, juvenil y mayores.

Estos deportistas representan a nueve clubes adscritos a la Liga de Patinaje de Antioquia, con el objetivo claro de escalar posiciones en el ranking nacional y asegurar un lugar en las próximas Selecciones Colombia para eventos internacionales.

Los clubes que portan la bandera del departamento en Bogotá son Copatín, Grandes Paisas, Giraskate y Jaguar de Guarne.

Asimismo, JMC de Rionegro, PAEN Envigado, Talentos de Antioquia, Talentos Carmelitanos y Team Fénix.

Paralelo a la cita nacional, el patinaje regional también entra en escena. Este sábado 7 y domingo 8 de febrero se llevará a cabo la tercera parada de la Copa Antioquia de patinaje de carreras en el municipio de Guarne.

Este certamen está enfocado en las categorías de transición y menores, abarcando desde los más pequeños (Pre Mini de 7 años) hasta la categoría Junior (13 años), tanto en niveles de liga como novatos.

La importancia de esta parada es crítica para los jóvenes talentos, ya que la participación en la 3ª Copa Antioquia 2026 es un requisito obligatorio para obtener el aval de cara a los grandes eventos del año.

Se viene para los deportistas el I Festival Nacional Interclubes (categoría menores) y el IV Torneo Nacional Interclubes (categoría transición).

