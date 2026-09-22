Resumen: A través de sus canales oficiales, la Policía de Colombia exaltó la labor de sus agentes bajo la premisa de que "En medio de una emergencia, cada vida importa". La institución destacó que sus hombres suman esfuerzos no solo para proteger a las comunidades, sino también para salvaguardar los ecosistemas y la fauna, recordando que "Cuidar nuestro entorno también es proteger la vida".

Viral en redes: El tierno rescate animal por parte de policías, en medio de los incendios de Villa de Leyva

Minuto30.com .- En medio de la devastadora emergencia por los voraces incendios forestales que azotan a Villa de Leyva, un conmovedor video protagonizado por uniformados de la Policía Nacional ha cautivado las redes sociales, recordando la importancia de proteger la fauna silvestre durante estos desastres naturales.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran el lado más humano de las autoridades frente a la emergencia:

Hidratación vital: En la grabación se observa el momento exacto en que los policías auxilian a un animalito visiblemente afectado, desorientado y sediento, ofreciéndole agua para estabilizarla en pleno terreno afectado por las llamas.

Fotos: Captura de pantalla Fotos: Captura de pantalla

Atención veterinaria garantizada: Tras brindarle los primeros auxilios y asegurar su hidratación, los uniformados trasladaron al animal para que recibiera atención veterinaria especializada y garantizar así su recuperación.

El mensaje institucional: A través de sus canales oficiales, la Policía de Colombia exaltó la labor de sus agentes bajo la premisa de que «En medio de una emergencia, cada vida importa». La institución destacó que sus hombres suman esfuerzos no solo para proteger a las comunidades, sino también para salvaguardar los ecosistemas y la fauna, recordando que «Cuidar nuestro entorno también es proteger la vida».

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