Resumen: La Plaza de Mercado de Bello se prepara para abrir sus puertas tras definir los contratos de administración y dotación, con una inversión superior a $3.567 millones.

La Plaza de Mercado de Bello ya casi abre: esto falta para recibir a los comerciantes

La apertura de la Plaza de Mercado de Bello está cada vez más cerca. El municipio ya completó los procesos contractuales necesarios para poner en marcha este espacio, que contará con 204 locales comerciales, zonas comunes y una cancha de fútbol 7.

La administración estará en manos de la Unión Temporal Todos Somos Plaza, organización que tendrá inicialmente un contrato de cinco años. Entre sus responsabilidades estará gestionar los recursos obtenidos por el aprovechamiento de los espacios y garantizar que la infraestructura pueda sostenerse mediante sus propios ingresos.

Por otra parte, SC Inversiones SAS fue seleccionada mediante subasta inversa para encargarse de la dotación. El contrato comenzó el pasado 18 de septiembre y contempla un plazo de tres meses para completar las labores.

Entre los elementos que serán instalados se encuentran señalización, refrigeradores, un malacate, mesas, sillas, vitrinas, estanterías y equipos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. También se contempla la dotación de la ludoteca y la instalación de jardineras.

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Los comerciantes podrán acercarse desde el lunes 28 de septiembre a las instalaciones para recibir orientación sobre la asignación de espacios. La atención será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., por la entrada principal de la calle 46.

El acceso a los locales se realizará mediante la figura de aprovechamiento del espacio público y no bajo contratos de arrendamiento.

La fecha definitiva de apertura de la Plaza de Mercado al público todavía no ha sido establecida. Esta dependerá de la culminación de la dotación y de que el lugar reúna las condiciones necesarias de seguridad y funcionamiento.

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