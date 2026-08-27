¡Los tenían aguantando hambre! Rescataron a dos perritos tras denuncia en Castilla

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Resumen: La Policía Ambiental y la Alcaldía de Medellín rescataron a dos perros víctimas de maltrato y desnutrición en el barrio Castilla.

Un operativo de rescate y protección de la fauna silvestre y doméstica se desplegó en el barrio Castilla, en Medellín, tras la alerta emitida por la ciudadanía sobre dos caninos que permanecían en condiciones deplorables.

La intervención institucional fue confirmada por el alcalde Federico Gutiérrez, luego de que se difundiera una denuncia comunitaria que exponía a los animales en un estado de desnutrición severa, viviendo a la intemperie y expuestos a las inclemencias del clima sin el debido alimento o refugio.

Ante el llamado de urgencia en el sector de Castilla, uniformados de la Seccional de Policía Ambiental en compañía de personal de la Inspección de Protección Animal acudieron al inmueble señalado para verificar el estado de los cuadrúpedos.

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Tras la inspección técnica, los profesionales corroboraron la vulneración de sus derechos fundamentales, procediendo al decomiso preventivo y retiro inmediato de los dos animales para garantizar su supervivencia y restablecer su salud integral.

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Los caninos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal La Perla, donde un equipo de veterinarios asumió su valoración médica, alimentación y proceso de recuperación.

Gutiérrez enfatizó que la tenencia irresponsable constituye una modalidad clara de maltrato e instó a los habitantes de Castilla y de toda la capital antioqueña a continuar reportando oportunamente estos hechos ante las autoridades competentes.

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